Köln (ots) -- Realistische Eindrücke von den Eigenschaften eines Fahrzeugslassen sich dank VR an fast jedem Ort vermitteln- Dank VR hat der Kunde bereits vor dem Besuch beim Autohändlereine klare Vorstellung vom gewünschten Produkt- Nächste Generation Ford Fiesta: Bei der Entwicklung seinesDesigns kam "Virtual Reality" bereits zum EinsatzDie "Virtual Reality"-Technologie (VR) wird die Art und Weise, wieKonsumenten künftig leben und handeln, in vielerlei Hinsichtverändern, so die Einschätzung von Experten*: So werden sich dieKunden mittels VR über Produkte und Dienstleistungen vom eigenen Sofaaus informieren können. "Künftig könnte jemand, der einen SUV vonFord kaufen möchte, die entsprechenden Baureihen zum Beispielvirtuell in der Wüste testfahren, ohne das eigene Haus verlassen zumüssen", sagt Jeffrey Nowak, Global Digital Experience Chief, FordMotor Company. "Realistische Eindrücke von den Eigenschaften einesFahrzeugs lassen sich dank VR an fast jedem Ort vermitteln - sei esbeim Autohändler im Showroom oder abends zu Hause im Pyjama vor demSchlafengehen".Der wichtigste Faktor beim Autokauf, nach praktischen finanziellenFragen, sind die Emotionen**. Eine Testfahrt hat dabei einen ähnlichentscheidenden Einfluss wie ein "erstes Date". Da verschiedeneFahrzeugmodelle unabhängig vom Zeitpunkt und Ort mittels VR erlebtwerden können, hat der Kunde bereits vor dem Besuch beim Autohändlereine klare Vorstellung vom gewünschten Produkt. In Zukunft ist esdenkbar, dass sogar der spezifische Geruch des Fahrzeug-InnenraumsTeil der "Virtual Reality"-Tour eines Autos sein wird. Ford erforschtderzeit das Potenzial einer Reihe von erweiterten VR-Technologien -so zum Beispiel die Einbeziehung digitaler Hologramme, die innerhalbdes nächsten Jahrzehnts den Menschen erlauben könnten, noch bequemermit Produkten zu interagieren."Wir möchten eines Tages jedes Wunschmodell des Kunden simulierenkönnen, angefangen bei der Außenfarbe bis hin zum exakten Interieur.Am Ende des Prozesses stehen maßgeschneiderte Produkte auf Basis dervirtuellen Kundenerfahrung", fügt Jeffrey Nowak hinzu. "Bezüglich derDetail-Tiefe gibt es keine technischen Grenzen, die Möglichkeitensind schier endlos".Ford verwendet schon heute VR bei der Fahrzeugentwicklung Fordsetzt schon heute VR bei der Fahrzeugentwicklung ein, so zum Beispielim Design-Bereich. Eine hochmoderne Simulations-Technologie im FordDesign-Studio im Köln-Merkenich ermöglicht es den Designern undIngenieuren, beispielsweise das Cockpit einer neuen Baureihe ohne dieNotwendigkeit eines physisch existierenden Prototyps vollständig zusimulieren. Auf diese Weise lässt sich das Aussehen und das Finishder Materialien schneller und effizienter perfektionieren. So etwabei der nächsten Generation Ford Fiesta, die im Juli in Deutschlandauf den Markt kommt: Bei dieser neuen, achten Ford Fiesta-Generationwurden die Position der Bedienelemente, das Layout desArmaturenträgers sowie die Sitzpositionen unter Einbeziehung vonVR-Technologie entwickelt.Amko Leenarts, Head of Global Interior Design Operations, FordMotor Company: "Menschen entscheiden innerhalb von nur drei Minuten,ob sie ein Produkt mögen oder nicht, Gleiches gilt natürlich fürAutos. Der Moment, in dem du einen Geruch wahrnimmst, dieBeschaffenheit einer bestimmten Oberfläche erspürst oder das Geräuschbeim Schließen der Fahrertür hörst - das alles sind wichtigeEindrücke. Wir als Designer tragen dazu bei, ein möglichst perfektesRundum-Erlebnis für den Kunden zu schaffen"."VR-Technologie hilft bei der Kaufentscheidung"Online-Shopper können schon heute problemlos herausfinden, ob etwaeine neue Brille oder Kleidungsstücke zu ihnen passen. Auch gibt esim Internet mittlerweile zahllose Möglichkeiten, sich über ein neuesAuto zu informieren. Aber laut Sheryl Connelly, Ford Global Trend undFuture Manager, führt diese überwältigende Vielfalt an Informationenmitunter zu Verwirrung, die eine Kaufentscheidung im ungünstigstenFall sogar erschweren kann***. Connelly: "Im Internet habenVerbraucher eine gigantische Auswahl. Wenn sich Produkte undDienstleistungen realitätsnah erlebbar machen lassen, wie etwa durchVR-Technologie, hilft dies sicherlich auch bei der Kaufentscheidung".