Dank Videolegitimation noch komfortabler / OYAK ANKER Bank GmbH optimiert Online-Kreditantragsprozess / Technische Zusammenarbeit mit erfahrenem Anbieter garantiert Sicherheit und reibungslose Abwicklung

Frankfurt (ots) - Noch mehr Komfort auf dem Weg zum schnellenOnline-Kredit: Ab sofort können Privatkunden bei der Frankfurter OYAKANKER Bank GmbH ihren Kreditantrag auch per Videolegitimationabschließen. "Damit wird unser anerkannter Service nochunkomplizierter und sicherer", erklärt Geschäftsleiter R. EmreYalcinkaya. Schließlich wurde die Bank in den zurückliegenden Jahrennicht nur für ihre Finanzprodukte immer wieder ausgezeichnet. Auchbei der Beurteilung ihres Online-Kreditantragsprozesses durchrenommierte Institutionen konnte sie absolute Bestwerte erzielen.Zukünftig wird es für alle, die sich mit den erfolgreichenProdukten MeinWunschKredit, MeinRahmenKredit oder MeinWohnKredit einStück mehr finanzielle Freiheit sichern wollen, noch einfacher: NachAbschluss des Online-Kreditantragsverfahrens wird der Kunde,alternativ zum bisherigen Verfahren per Postweg, auf die Website deszertifizierten Partnerunternehmens WebID Solutions GmbH - einer derführenden Anbieter auf diesem Sektor - weitergeleitet. Dort erhält erzunächst eine Vorgangsnummer und klickt anschließend auf denVideocall-Button. Ist die Verbindung mit einem geschulten undzertifizierten WebID-Mitarbeiter hergestellt, nennt er diesem dieNummer. Erst dann sind die Kundendaten für den Mitarbeiter sichtbar.Daraufhin wird die Videolegitimation von Angesicht zu Angesichtsowie mittels Foto und Ausweisdokument durchgeführt. Beierfolgreicher Identifizierung erhält der Antragssteller per SMS oderE-Mail eine sechsstellige TAN, mit welcher er sich in derOnline-Eingabemaske anmelden kann. Einer vertrauensvollen undlanglebigen Kunde-Bank-Beziehung steht damit nichts mehr im Wege.Erforderlich sind lediglich eine Webcam samt Mikrofon, ein gültigerPersonalausweis oder Reisepass sowie eine stabile Internetverbindung."Unser Motto lautet: Sie sind nicht irgendein Kunde. Wir sindnicht irgendeine Bank. Dem wollen wir durch unseren Service ebensogerecht werden wie mit unseren attraktiven Zinskonditionen", verweistGeschäftsleiter Yalcinkaya schon auf die nächsten geplanten Schritte.So soll kurzfristig auch die Option, Antragsdokumente unmittelbaronline unterschreiben zu können, in das Verfahren integriert werden."Wir sind mit unserem Angebot stets ganz nah an den Menschen undihren tagtäglichen Bedürfnissen. Und dazu gehört eben auch, dieMöglichkeiten der modernen Kommunikationstechnik, mit der wir heutefast alle rund um die Uhr umgehen, zu nutzen", unterstreichtYalcinkaya.Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz inFrankfurt am Main ist seit über 50 Jahren auf dem deutschen Marktvertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechteAngebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihreindividuellen Lösungen für Privatkunden aus.Pressekontakt:Frau Fatma TopcuTel: 069 2992297-172E-Mail: presse@oyakankerbank.de