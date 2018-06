Dank Steuertrick die neue Solaranlage günstiger kaufen

Berlin (ots) - Auf deutschen Dächern produzieren rund eine Millionkleiner Photovoltaikanlagen Strom. Speisen die Haushalte ihre Energieins öffentliche Netz ein, agieren sie als Unternehmer. Sie könnendabei entscheiden, ob sie Umsatzsteuer zahlen wollen oder nicht. WerUmsatzsteuer abführt, kann sich im Gegenzug vom Finanzamt dieMehrwertsteuer zurückholen, die er für den Erwerb der Anlage bezahlthat. Im laufenden Betrieb wird die Mehrwertsteuer auch für den selbstverbrauchten Strom fällig. Wer sich als sogenannter Kleinunternehmergegen Mehrwert- und Umsatzsteuer entscheidet, bekommt seinen Stromsteuerfrei - kann die Mehrwertsteuer für den Kauf der Anlage abernicht absetzen. Finanztip hat einen dritten Weg gefunden, mit demBetreiber ihre Steuerlast senken können.Bei der Anschaffung der Anlage sollten Verbraucher zunächst alsUnternehmer ein Gewerbe anmelden und Umsatzsteuer bezahlen - auch,wenn sie einen großen Teil ihrer Energie selbst nutzen. "So könnenSie sich die Mehrwertsteuer für die Anlage zurückholen", erklärt InesRutschmann, Energie-Expertin beim gemeinnützigen Verbraucher-RatgeberFinanztip. Sobald möglich - frühestens nach fünf Jahren - solltensie aber auf die sogenannte Kleinunternehmer-Regel umstellen. "DieSteuerersparnis für den Kauf der Anlage ist dann schon kassiert. Undfür den weiteren Betrieb der Anlage sinken dadurch die Steuern", sagtRutschmann.Die Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückholenEin Beispiel: Für eine Fünf-Kilowatt-Anlage, die 1.200 Euro nettopro Kilowatt Leistung kostet, zahlen Besitzer beim Kauf mehr als1.000 Euro Mehrwertsteuer. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer fürPlanung, Versicherung sowie den Wartungsvertrag für die Anlage. AlsUnternehmer können sich die Haushalte die Mehrwertsteuer alsVorsteuer beim Finanzamt zurückholen. Die Rechnung ändert sich jedochmeist im laufenden Betrieb: "Haushalte bezahlen Umsatzsteuer sowohlfür eingespeisten als auch selbst verbrauchten Strom", erklärtRutschmann. "Weil ein Drittel des Stroms in der Regel selbstverbraucht wird und das Finanzamt dafür Steuern kassiert, lohnt sichdas Modell meist nur am Anfang, um die Mehrwertsteuer auf dieAnschaffungskosten zurückzuholen."Nach Fünf-Jahres-Frist auf Kleinunternehmer umstellenRutschmanns Tipp: "Nach der Fünf-Jahres-Frist solltenPrivathaushalte auf Kleinunternehmer umstellen. Dafür genügt einDreizeiler an die Behörde oder ein kurzer Anruf beim zuständigenFinanzbeamten. Der Wechsel ist immer zum ersten eines Jahres möglich,sobald fünf Kalenderjahre nach der Inbetriebnahme verstrichen sind."Ausnahme: Wer mehr als 17.500 Euro im Jahr aus selbstständigerTätigkeit einnimmt, hat keine Wahl und muss auf den gesamten StromUmsatzsteuer zahlen. Und wer sehr wenig seines eigenen Stroms nutzt,zahlt am besten von Beginn an Umsatzsteuer und bleibt dabei.Auch der Eigenverbrauch ist entscheidendBei besonders günstigen Anlagen von maximal 1.000 Euro netto proinstalliertem Kilowatt Leistung, sollten Besitzer von Solaranlagengenau überlegen, ob sie nicht doch die Kleinunternehmerregel vonAnfang an wählen. Auch der Kilowattstunden-Preis (Arbeitspreis) fürStrom, den Solaranlagen-Betreiber zusätzlich beziehen, istentscheidend: Je teurer der zugekaufte Strom ist, desto höher fälltdie Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch aus. Denn der Arbeitspreisdes Zusatz-Stroms dient als Wertmaßstab für den selbst verbrauchtenStrom. Rutschmanns Spartipp: "Wählen Sie im Zweifel einen Tarif mitniedrigerem Arbeitspreis, auch wenn der Grundpreis etwas höherausfällt."
Finanztip hat berechnet, ab welchem Eigenverbrauch es sich lohnt,Umsatzsteuer zu zahlen. 