Dank an die Polizei / Zu der heute vorgestellten Kriminalstatistik für Schleswig-Holstein 2017 erklärt der innenpolitische Sprecher der SPD Landtagsfraktion, Kai Dolgner:

Kiel (ots) - "Zunächst einmal gilt es der Landespolizei für diesichtbaren Erfolge bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität unddes Diebstahls zu gratulieren und den Bürgerinnen und Bürgern zudanken, die durch ihr aufmerksames Verhalten dazu beitragen,Straftaten aufzuklären bzw. dass diese gar nicht erst begangenwerden.Besonders interessant ist, dass der Innenminister den Anstieg beiden Sexualdelikten vor allem auf das Wirken derSexualstrafrechtsreform zurückführt. Dieses sollten alle Kritiker zurKenntnis nehmen, die die Reformen als wirkungslose Symbolpolitikabgelehnt haben. Die Küstenkoalition hinterlässt dem Land dieniedrigste Kriminalitätsrate seit 1980. Daran wird sich die konkreteInnenpolitik der Jamaikakoalition messen lassen müssen. Natürlichwissen wir, dass, angefeuert durch die sozialen Netzwerke, dieBürgerinnen und Bürger heute trotzdem viel mehr Angst vorKriminalität haben als zur Zeit der echten Höchststände in den 90erJahren. Das lässt sich alleine schon an dem Trend zurSelbstbewaffnung sehen, der nicht wirklich mehr Sicherheit, sondernzusätzliche Gefahrenpotentiale schafft. Hier muss im Bereich derechten Kriminalprävention sicher noch eine Schippe draufgelegtwerden, auch wenn unsere Polizei in der Prävention bereits gutaufgestellt ist."