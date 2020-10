Dank Online-Boom: Die Deutsche Post könnte langfristig zu den Gewinnern gehören!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Wie hast du dieses Jahr bis jetzt wahrgenommen? Ich vermute so wie die meisten, nämlich mit ungläubigem Staunen. Denn niemand hätte wohl gedacht, dass uns dieses neuartige Coronavirus so lange begleiten würde. Und man kann wohl sagen, dass die Pandemie für einige Verwerfungen an den Märkten gesorgt hat. Die Panik vom März ist allerdings schon wieder Geschichte und die Börsen haben sich weltweit nachhaltig erholt.

Und obwohl einige Branchen noch sehr unter den Auswirkungen der Coronakrise zu leiden haben, gibt es durchaus Bereiche, die anscheinend sogar einen Mehrwert generieren konnten. Unter anderem hat sich das Einkaufsverhalten vieler Menschen verändert. Und dadurch haben gerade die letzten Monate dem Onlinehandel hohe Zuwächse beschert. Davon sollten meiner Meinung nach nicht nur die Handelsplattformen selbst, sondern auch die Paketzusteller profitieren.

Ich gehe sogar davon aus, dass der Bereich Online-Shopping seine Position in den nächsten Jahren weiter ausbauen könnte. Dies sollte auch unserer Deutschen Post (WKN: 555200) zu weiterem Wachstum verhelfen. Grund genug, einmal einen kurzen Blick auf das Unternehmen und seine aktuelle Situation zu werfen.

Die Geschäfte laufen

Man kann es wohl nicht anders sagen, aber für das zweite Quartal dieses Jahres konnte die Deutsche Post ein sehr ordentliches Ergebnis präsentieren. Und gerade in diesem Zeitraum hatten ja viele andere Unternehmen massiv unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie zu leiden. Es ist also deutlich zu erkennen, dass es eben nicht nur Verlierer, sondern eben auch Gewinner der aktuellen Krise gibt.

Das Unternehmen berichtet, dass sich im Verlauf des zweiten Quartals die Volumina gegenüber den ersten drei Monaten langsam wieder erholt haben. Auch hätten die Sendungen, getrieben von einem intensivierten Onlinehandel, zum Teil deutlich zugenommen. Allein in Deutschland erhöhte sich die Anzahl der beförderten Pakete um 28,1 %. Die Deutsche Post profitiert hier also massiv vom geänderten Einkaufsverhalten vieler Konsumenten.

Wie sehen die Quartalszahlen aber nun im Einzelnen aus? Der Umsatz konnte leicht um 3,1 % auf 15,96 Mrd. Euro gesteigert werden. Doch beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) sah es wesentlich besser aus. Hier konnte die Deutsche Post mit 912 Mio. Euro einen um 18,6 % besseren Wert präsentieren als im Vorjahreszeitraum. Und auch das Ergebnis je Aktie (EPS) konnte signifikant um 13,2 % auf 0,43 Euro gesteigert werden.

Die Aktie kann überzeugen

Ich denke, die Investoren können durchaus zufrieden sein. Denn auch wenn die Aktie der Deutschen Post ihren bisherigen Höchststand von Ende 2017 noch nicht wieder übertreffen konnte, kann sich ihr Kursverlauf in diesem von Corona geprägten Jahr absolut sehen lassen. Der Rückschlag vom März ist schon lange Geschichte und die Papiere notieren derzeit mit 39,67 Euro (06.10.2020) fast 16 % höher als Anfang Januar.

Die Deutsche-Post-Aktie wird aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20 bewertet und bietet interessierten Investoren mit 2,90 % eine durchaus ansprechende Dividendenrendite. Und auch die Experten scheinen sich einig zu sein. Im September haben sieben von neun Analysten die Aktie als Kauf eingestuft. Und ganz aktuell hat die US-Investmentbank Goldman Sachs (WKN: 920332) am 06.10.2020 das Kursziel für die Deutsche Post von 43 auf 50 Euro angehoben.

Unter anderem angefeuert durch den boomenden Onlinehandel, sind meiner Meinung nach die Wachstumsaussichten bei der Deutschen Post durchaus als sehr gut einzustufen. Und dies könnte natürlich auch weiterhin zu einer sehr guten Performance der Aktie beitragen. Auch wenn vielleicht noch einmal turbulente Zeiten an der Börse Einzug halten sollten, könnte die Aktie der Deutschen Post für langfristig denkende Investoren meines Erachtens nach durchaus einen Blick wert sein.

The post Dank Online-Boom: Die Deutsche Post könnte langfristig zu den Gewinnern gehören! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020