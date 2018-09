Dank an Einsatzkräfte bei Meppener Moorbrand / Aktuell mehr als 700 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige im Einsatz

Berlin (ots) - "Brände in einem Moorgebiet sind langwierig. Sieerfordern einen großen Personaleinsatz. Ich bin dankbar, dass soviele Menschen in Niedersachsen bereit sind, dieses aufwändigeEngagement ehrenamtlich zu erbringen", dankt Hartmut Ziebs, Präsidentdes Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), den Feuerwehrangehörigen, dieaktuell beim Moorbrand in Meppen (Niedersachsen) im Einsatz sind.Karl-Heinz Banse, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes (LFV)Niedersachsen, würdigt die Unterstützung von Familien, Arbeitgebernund Umfeld: "Ohne Menschen, die hinter den Feuerwehrleuten stehen,ist ein solcher Einsatz nicht möglich." Aktuell sind mehr als 700ehrenamtliche Feuerwehrangehörige mit Kreisfeuerwehrbereitschaftenaus ganz Niedersachsen im Emsland im Einsatz.Der Deutsche Feuerwehrverband wird im Herbst gemeinsam mit denBundesländern die großflächigen Wald- und Vegetationsbrände diesesJahres, bei denen deutsche Kräfte im Einsatz waren, evaluieren. Diessoll auf nationaler und internationaler Ebene, im Gespräch mitausgewiesenen Waldbrandexperten sowie unter Einbeziehung derErfahrungen der Basis geschehen.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell