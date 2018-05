Dank der Arbeit der Loro Parque Fundación konnten 9 Papageienarten vor dem Aussterben gerettet werden (FOTO)

Puerto de la Cruz, Kanarische Inseln (ots) -Der Stiftung, Loro Parque Fundación, ist es dank ihres Einsatzesfür den Artenschutz gelungen, insgesamt 9 Papageienarten vor demAussterben zu bewahren.Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die Loro Parque FundaciónArterhaltungsprojekte mit über 18.000.000 Millionen Dollarunterstützt. Eine Veränderung des Bedrohungsstatus bei vielen dieserneun Arten ist ein großer Umweltschutzerfolg auf Weltebene, die diesegemeinnützige Organisation international zur Effektivsten macht.Die "Rote Liste" der internationalen Artenschutzunion, UniónInternacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN),katalogisiert die unterschiedlichen Arten in verschiedeneBedrohungskategorien: in wenig besorgniserregend, fast bedroht,verletzlich, vom Aussterben gefährdet, kritisch vom Aussterbenbedroht, in der Natur ausgestorben und ausgestorben.Die Psittaziden - die Papageien - zählen zu den Vogelarten, dierund um den Planeten am meisten bedroht sind. Dank der Bemühungen derStiftung, konnten 9 Arten vor dem bevorstehenden Verschwindengerettet werden.Nachfolgend werden die Arten mit spezifischer Information überjedes einzelne Projekt und seine Resultate vorgestellt.Gelbohrpapagei, KolumbienOgnorhynchus icterotisIm Jahr 1998 wurden kaum mehr als 82 Exemplare des Gelbohrpapageisin Kolumbien gezählt. Dank der technischen und finanziellenUnterstützung durch die Loro Parque Fundación und der Zuwendung vonüber 1.500.000 Dollar ist ihre Zahl inzwischen auf 4.000 Exemplareangewachsen. Dadurch wurde die Art von der Kategorie "kritisch vomAussterben bedroht" in "gefährdet" heruntergestuft.Diese Vogelart ist direkt mit der lokalen Palme verbunden. Von ihrwerden die Blätter zu religiösen Festen und kulturellen Traditionenabgeschnitten. Die Abhängigkeit zwischen beiden Arten ist so eng,dass wenn die Palme verschwindet auch der Gelbohrpapagei ausstirbt.Verschiedene Aufforstungs- und Aufklärungskampagnen der lokalenBevölkerung und ihrer Behörden, in Kombination mit künstlichenNestern haben so erfolgreich Früchte getragen, dass man den Papageiheute in Schwärmen beobachten kann. Über die lokale Organisation"ProAves" wurden Maßnahmen ergriffen, die dazu führten, dass dieEinheimischen direkt in den Schutz ihres einzigartigen Naturschatzeseingebunden sind.Guacamayo de Lear, BrasilienAnodorhynchus leariDer Guacamayo de Lear, Lear-Ara, der aus dem Nordosten Brasiliensstammt, ist historisch schon immer ein Opfer der Jagd, Plünderung,Zerstörung seines Lebensraumes oder anderer Schwierigkeiten, in einemGebeit mit extremen Lebensbedingungen geworden. Im Jahr 1994 wurdennicht einmal mehr 200 Exemplare gezählt. Trotzdem ist ihre Zahl heuteauf bis zu 1.300 Individuen angestiegen und ist von der Kategorie"kritisch bedroht" in "gefährdet" gesunken. Die Loro Parque Fundaciónhat mehrere Aktionen zur Erholung des Bestandes mit über 460.000Dollar unterstützt.Zu den wichtigsten zählt, die Entschädigung der Maisbauern in derRegion, die diese Art für Ernteausfälle verantwortlich machten. DieSchaffung von Fonds durch verschiedene Institutionen erlaubt es, dassLandwirte, die tatsächliche Schäden belegen können, eineentsprechende Ausgleichszahlung erhalten. Im Gegenzug müssen sie sichverpflichten, die Guacamayos, die gelegentlich Schäden an ihrenFeldern anrichten können, nicht auszurotten.Die Region, in der sie leben, Caatinga, bedeutet in der Spracheder Tupí (Sprache der Eingeborenen in Südamerika) "weißer Wald" -denn in Zeiten extremer Trockenheit verlieren die Bäume alle Blätterund die äußeren Enden ihrer Zweige färben sich weiß - ist sehreinzigartig. Denn trotz der hohen Temperaturen und der extremenTrockenheit beherbergt sie einen große endemische Artenvielfalt. DieErholung des Bestandes dieser Art, erlaubt es, die sehr weitläufigeund schwer zu überschauende Gegend zu schützen.Die Loro Parque Fundación nimmt an einem Programm "ex situ" teil.Die brasilianische Regierung hat im Jahr 2006 zwei Papageienpaare,die im Zuge des illegalen Tierhandels beschlagnahmt wurden, in dieFundación zur Nachzucht geschickt. Schon nach sechs Wochen gab eseinen ersten Erfolg. Inzwischen sind schon 32 Exemplare geborenworden, von denen 9 in ihr Herkunftsland zurückgekehrt sind. Sie sindTeil eines Netzwerkes zum Schutz der Art unter kontrolliertenBedingungen.Guacamayo Barbazul, BolivienAra glaucogularisEl Guacamayo Barbazul, oder Blaukehlara, eine endemische Art, dieaus den Ebenen von Beni in Bolivien stammt, ist ein wahres Juwel derNatur, das in den 90er Jahren nicht einmal mehr 50 Exemplare zählte.Obwohl die Art immer noch kritisch vom Aussterben bedroht ist, konntebeobachtet werden, dass die Population in dem weitläufigenTerritorium, in dem sie leben, auf über 250 Exemplare angestiegenist. Eine großzügige Investition seit dem Jahr 1995 von über1.500.000 Dollar hat erreicht, die lokale Bevölkerung für dieBedrohung dieser Art, deren Federn jahrelang zur Umsetzungtraditioneller Riten ausgebeutet wurden, zu sensibilisieren.Die Herstellung künstlicher Federn und Workshops, in denen gelerntwurde, Kopfschmuck anzufertigen, hat es ermöglicht, dass tausendeGuacamayos, verschiedener Arten, davon profitieren. Arbeiten vor Ort,in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und wissenschaftlichenBehörden konnten einen Fortschritt für diese Art erreichen. Aufgrundder Einzigartigkeit ihres Lebensraumes und ihres Verhaltens sindweitere, kontinuierliche Bemühungen notwendig.Philipinnen-Kakadu, PhilipinnenCacatua haematuropygiaDer Philipinnen-Kakadu ist eines der Hauptprojekte, die die LoroParqe Fundación unterstützt. Dank des enormen Einsatzes der lokalen,gemeinnützigen Organisation "Katala Foundation" ist die Populationrasant gewachsen. Von 22 Exemplaren in den 90er Jahren aufmittlerweile über 1.200 zum jetzigen Zeitpunkt. Sogar mit einerjüngsten Freilassung von 7 Exemplaren, die als Jungtiere im Rahmendes illegalen Handels sichergestellt wurden.Eine der führenden Persönlichkeiten, Indira Widman, ist kürzlichfür ihren großen Einsatz für diese Spezies mit dem Preis "WithleyAwards for Nature and Conservation" ausgezeichnet worden. Sie lebtauf den Inseln und setzt dadurch sehr komplexe Arbeiten zur Erholungund Kontrolle des Bestandes um.Eine ihrer originellsten Strategien war es, Insassen des lokalenGefängnisses und ehemalige Nesträuber und -händler zu "Wächtern desWildlebens" auszubilden, sodass sie heute die Gebiete beschützen, indenen sie selbst ein Zehntel der Population überwachen.Amazonas-Rotschwanz, BrasilienAmazona brasiliensisDie brasilianische Amazonas-Rotschwanz, ist eine bedrohte Art desatlantischen Tropenwaldes, die vorwiegend in den Staaten Sao Paulound Paraná (mit ganz wenigen Exemplaren in Norden des Staates SantaCatarina) im Südosten Brasiliens lebt. Über ein Jahrzehnt lang hatdie Loro Parque Fundación Aktivitäten zum Erhalt der wildlebendenPopulation unterstützt. Dieses Engagement hat sich als großer Erfolgerwiesen.In den 80er Jahren war die Gesamtpopulation desAmazonas-Rotschwanzes auf kaum mehr als 2.500 Exemplare geschrumpft.Inzwischen ist der Bestand auf schätzungsweise über 9.000 Exemplareangestiegen und die Kategorie wurde von "gefährdet" auf "verletzlich"heruntergestuft. Der Großteil der Population - etwa 70% - lebt inParaná, wo sie sich auf niedrigen, waldreichen Inseln entlang derKüste vermehren. Der Wald ist anfällig für Störungen, die vor allemdurch den Tourismus entstehen und durch das Abholzen von Bäumen, dieder Papagei zum Nestbau favorisiert.Deshalb hat die Loro Parque Fundación die "Sociedade de Pesquisaem Vida Selvagem e Educação Ambiental" (SPVS) dabei unterstützt, dieBrutstätten zu überwachen und zu schützen. Es ist wichtig dieBevölkerung miteinzubeziehen, um die Bäume zu erhalten, von denen derBestand dieser Art abhängt. Es macht Mut, zu beobachten, wieinnerhalb kurzer Zeit, die Nutzung von künstlichen Nestern alsBruthilfe, gute Erfolge erzielte und direkt zur Zunahme des Bestandesbeigetragen hat. .Mauritius-Papagei, MauritiusPsittacula equesDer Mauritius-Papagei ist der letzte eingeborene Überlebende einerArt, die früher alle westlichen Inseln des Indischen Ozeansbevölkerte. Die Mauritius-Sittiche waren auf der Insel Mauritius weitverbreitet, aber ihr Bestand und ihre geographische Verteilung begannsich ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu reduzieren. Im Jahr 1986bestand die Population aus 8 bis 12 Individuen, darunter nur nochdrei Weibchen im fortpflanzungsfähigen Alter.Diese Reduzierung war die Konsequenz aus der massiven Zerstörungund Verschlechterung ihres Lebensraums, die zu einem Mangel aneinheimischen Bäumen führte, die der Art als Nahrung dienen und anendemischen großen Bäumen, die sie zum Nisten benötigen.Die Bemühung, die Art zu erhalten, wurde von der "MauritiusWildlife Foundation" initiiert, mit der die Loro Parque Fundaciónaktiv zusammenarbeitete, um das Hauptziel des Engagements zuerreichen: Etablierung einer lebensfähigen Population desMauritius-Sittichs in der Natur. Das Programm konnte einen wichtigenBeitrag zum Wachstum der Population leisten, die bis 2003 auf 188Exemplare (aus ursprünglich 8 bis 12 Sittichen 1986) anwuchs.Außerdem wurden Sittiche, die in Gefangenschaft aufgezogen wurden,erfolgreich ausgewildert und es wurde die Fortpflanzung zwischenfreilebenden Sittichen und solchen in Gefangenschaft gefördert. Einwichtiger Part war es gefangene Weibchen mit einem wildlebendenMännchen zu kreuzen, um die Lebensfähigkeit der Nachkommen zugewährleisten.Zwölf Mauritius-Sittiche, die aus der Aufzuchtstation auf derInsel freigelassen wurden, überlebten in ihrem Heimatwald. DasErgebnis all dieser kontinuierlichen Bemühungen ist einexponentielles Wachstum der Art, von der heute über 500 Exemplaregezählt werden.Blaukopfara, PeruPrimolius couloniIn Peru, Brasilien und Bolivien lebt der seltene GuacamayoBlaukopfara, dessen lokalisierte Populationen nie sehr zahlreichsind. Nichtsdestotrotz wächst die globale Population immer mehr unddie Gefährdungskategorie wurde von "gefährdet" auf "verletzlich"abgestuft.Die Loro Parque Fundación hat Feldforschungen zu dieser Artfinanziert. Dadurch konnten Landkarten erstellt werden, auf denenPopulationen, die temporär mehr oder weniger zahlreich sein können,lokalisiert werden. Genaue Zahlen über diese Art zu erhalten, ist dieGrundvoraussetzung ihres Erhalts und das Verändern derBedrohungskategorie schließt nicht aus, dass sie in bestimmtenGebeiten nicht doch verschwinden könnten.Hahnenfußsittich, NeukaledonienEunymphicus cornutusIn Neukaledonien hat ein Sittich, mit einem eleganten Kopfschmuck,jahrelang unter Invasoren in seinem Lebensraum gelitten.Beispielsweise unter Ratten, die seine Eier und Küken attackieren.Der Wachstum des Bestandes wurde deshalb durch die Überwachung ihresLebensraumes während der Brutzeit und durch das Kennenlernen ihrerFortpflanzungsstrategie sowie der Bedingungen ihres Lebensraums inden letzten Jahren erreicht. Die Gefährdungskategorie sank von"gefährdet" auf "verletzlich".Landschaften zu erkennen, in denen sie sich aufhalten, ihrtägliches Verhalten zu studieren und die Probleme kennenzulernen, mitdenen sie konfrontiert sind, braucht Zeit für Forschung undtechnische Arbeiten, die in diesem Fall zu sehr guten Resultatengeführt haben.Unzertrennliche Rußköpfchen, SambiaAgapornis nigrigenisDie Loro Parque Fundación arbeitet seit 1997 mit dem "ResearchCentre for African Parrot Conservation" in Südafrika zur Erforschungder Population des Unzertrennlichen Rußköpfchens zusammen. Einkleiner Papagei, der im Südwesten von Sambia lebt und von dem nurwenig bekannt war.Kurioserweise war er eine der letzten Papageienarten, die 1906 inAfrika entdeckt wurden. Die Bestände, die in Europa in Menschenobhutgehalten wurden, reduzierten sich nach den zwei Weltkriegen, durchdie Einschränkung der Imports von Saatgut nach Europa (was diekünftige Nachfrage nach Fängen beeinflussen konnte) stark.Etwas über ihren Lebensraum, ihre allgemeine biologischen Merkmaleund ihre Interaktion mit der lokalen Bevölkerung zu erfahren, damitdiese die Bedeutung des Erhaltes ihres Lebensraumes und die Art undWeise, wie dies zu tun ist, versteht, war entscheidend für dieErholung dieser Art, die sich heute wieder weit verbreitet ist. DieLoro Parque Stiftung unterstützt weiterhin die Feldforschung, umaktuelle Bestandzahlen zu erfassen.Pressekontakt:Natalya RomashkoPresse- und ÖffentlichkeitarbeitTel: 922 373841dir.comunicacion@loroparque.comwww.loroparque.comwww.loroparque-fundacion.orgOriginal-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell