"Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest LIVE" (FOTO)

München (ots) -Nach wochenlangen Vorbereitungen rückt der große Tag immer näher:Heiligabend steht vor der Tür und damit das große Familienfest, zudem Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihre gesamteVerwandtschaft nach Zell am See eingeladen haben. Danielas größteSorge: Das Essen - denn das Promi-Ehepaar schwingt höchstpersönlichden Kochlöffel! Ob das gut geht? Die TV-Zuschauer können bei RTL IIlive miterleben, wie ein Weihnachtsfest à la Katzenberger-Cordalisaussieht.Die Location ist gefunden, die Dekoration steht und die Familieist auf dem Weg! Im Schloss Prielau in Zell am See feiern DanielaKatzenberger und Lucas Cordalis ein hoffentlich unvergesslichesWeihnachtsfest mit ihren Verwandten. Doch bevor es losgehen kann,muss auch das wichtigste noch erledigt werden: Daniela und Lucashaben sich fest vorgenommen, selbst für ihre Lieben zu kochen. Keineleichte Aufgabe, aber Daniela gibt sich zuversichtlich: "Lucas undich haben in den letzten Jahren schon etwas geübt. Lucas wird wiederder Knödelbeauftragte sein. Er gilt bei uns in der Familie als der'griechische Knödelgott'." (lacht)Daniela und Lucas haben alles darangesetzt, für ihre Familien einunvergessliches Weihnachtsfest zu organisieren. Von derLocation-Suche über das Geschenke-Shopping bis hin zur Auswahl derperfekten Weihnachtsdekoration - die Vorbereitungen haben dasPromipaar in den vergangenen Wochen ziemlich auf Trab gehalten. Obsich die beiden nun auf ein besinnliches Fest freuen können?Daniela Katzenberger: "Planen kann man viel, aber am Ende kommt esimmer anders als gedacht. Ich hoffe, dass alle satt werden, es allenschmeckt und wir ein schönes Weihnachtsfest haben. Die größteHerausforderung wird sein, meine Familie sattzukriegen.""Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest LIVE": Samstag, 24.Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber"Es weihnachtet sehr im Hause Katzenberger-Cordalis! Nach ihrerromantischen Märchenhochzeit planen Daniela und Lucas das nächsteFamilienevent. Das Promipaar wünscht sich ein gemeinsamesWeihnachtsfest mit Danielas Verwandtschaft und dem gesamtenCordalis-Clan. Die Dokusoap "Daniela Katzenberger - Mit Lucas imWeihnachtsfieber" begleitet die ereignisreichen Vorbereitungen fürdiesen besonderen Tag in vier Episoden. Zusätzlich zeigt RTL II am24. Dezember das Weihnachtsfest der Promifamilie als großesLive-Special - garantiert keine stille Nacht, aber mit Sicherheit einfrohes Fest!