Berlin (ots) - Prof. Daniela Stockmann, PhD, übernimmt eineProfessur für Digitalpolitik und Medien an der Hertie School ofGovernance in Berlin. Die Politikwissenschaftlerin kommt von derUniversität Leiden und erforscht schwerpunktmäßig die Auswirkungender Digitalisierung auf Bürger und politische Entscheidungsträger.An der Hertie School wird die 38-jährige ihr Forschungsprojekt"Authoritarianism 2.0" fortführen. Es untersucht am Beispiel Chinas,wie neue Medien das menschliche Verhalten beeinflussen. Finanziertwird dieses Projekt durch einen Starting Grant des EuropäischenForschungsrats (European Research Council, ERC). Der ERC vergibtStarting Grants in einem sehr kompetitiven Verfahren an herausragendejunge Wissenschaftler aller Disziplinen.Damit ist ein zweites durch einen ERC Starting Grand gefördertesProjekt an der Hertie School angesiedelt. Bereits seit September 2016untersucht Prof. Mark Dawson, PhD, mithilfe der ERC-Förderung dieStrukturen der rechtlichen und politischen Verantwortlichkeiten inder EU-Wirtschaftspolitik im Rahmen seines Projekts LEVIATHAN.Daniela Stockmann hat an der University of Rochester und derSchool of Oriental and African Studies der University of Londonstudiert und 2007 an der University of Michigan, Ann Arbor,promoviert. Vor ihrer Berufung an die Hertie School lehrte sie alsAssociate Professor of Political Science an der Universität Leiden.Ihr Buch "Media Commercialization and Authoritarian Rule in China"(Cambridge University Press, 2013) erhielt 2015 den Goldsmith BookPrize der Harvard Kennedy School.Ein Porträtfoto sowie den Lebenslauf von Daniela Stockmann findenSie hier: https://www.hertie-school.org/stockmann/Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen.Pressekontakt:Regine Kreitz, Head of Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgOriginal-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell