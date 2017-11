Hamburg (ots) - Sie gilt als toughe Powerfrau, doch im emotionalenCloser-Interview (EVT 22.11.) gesteht Daniela Katzenberger ihregrößten Sorgen und verrät, wie sie dagegen ankämpft.Für die Katze bedeutet jede Flugreise ein Drama: "Jedes Mal wennes wieder so weit ist, bekomme ich Panik und möchte mich am liebstenverkriechen. Dann habe ich echt Angst", so die Blondine. Hinzu kommt,dass Daniela meistens alleine fliegt. "Lucas und ich schauen, dasswir nur ganz selten zusammen fliegen. Ich reise meistens als Ersteab. Sonst würde ich mir immer Sorgen machen: Wer kümmert sich um dieKleine, wenn mir etwas passiert? Lucas versucht mich zwar immer zuberuhigen und mir gut zuzureden. Aber ich fahre lieber mit dem Auto,wenn es geht", erklärt Daniela.Wie kriegt sie es hin, trotzdem immer wieder in den Flieger zusteigen? "Ich mache vor jedem Flug ein Selfie von mir. Dann weißjeder, wie ich an dem Tag ausgesehen habe, falls wir nicht sicherlanden. Das ist mein Aberglaube, dass dann doch alles gut geht."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 48/2017, EVT 22.11.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, David Holscher, Telefon:040/3019-2561.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell