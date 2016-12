Hamburg (ots) - Daniela Katzenberger (30) fühlt sich auf Mallorcanicht wohl und will die Insel verlassen - sehr zum Ärger ihresEhemannes wie InTouch (EVT 22.12.) erfuhr.Reality-Star Daniela Katzenberger hat die Nase voll von Mallorcaund will nach gerade mal einem Jahr zurück nach Deutschland."Mallorca ist wunderschön, aber ich habe meine Familie vermisst",erklärt sie gegenüber InTouch. "Mir hat vieles gefehlt. DeutschesEssen, die deutsche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Und ich hatte -sind wir mal ehrlich - die Arschkarte von uns beiden. Denn icharbeite ja nur in Deutschland und musste immer hin- und herreisen."Tatsächlich pendelte Daniela fast jede Woche für Promo-Termine,TV-Auftritte und Dreharbeiten für ihre Reality-Show meistens nachKöln. Und genau dorthin würde die Kult-Blondine nun auch gern mitihrer Familie ziehen. "Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten. Wirsind schnell in den Fernsehstudios, hier gibt es internationaleSchulen für unsere Tochter", so Daniela, die nun ordentlich Druckmacht. "Wir wohnen nur noch ein paar Wochen auf Mallorca und sindfleißig auf der Suche nach einem neuen Zuhause", erklärt sie.Ihr Gatte Lucas Cordalis scheint es mit dem Umzug nicht ganz soeilig zu haben. Er hat sich in Spanien pudelwohl gefühlt. "Ich habemich natürlich an den Lifestyle auf Mallorca gewöhnt, das schöneWetter. Und was ich vor allem schön finde: Man lebt dort in eineranderen Welt und ist dort anonym."Doch genau das ging Daniela ebenfalls auf die Nerven. "Klar habeich auf Mallorca meine Ruhe. Und es war schön, dass mich mal keinererkannt hat. Aber irgendwie hat mir sogar das gefehlt. Da habe ichgemerkt, dass ich Deutschland vermisse."Nicht das erste Mal, dass Daniela ihre Koffer packt. Schon inLucas' Familienvilla im Schwarzwald hatte sie sich nicht wohlgefühlt. Und auch in Danielas Heimat, der Pfalz, konnte sich das Paarauf keine gemeinsame Bleibe einigen.Ob es in Köln ein Happy End gibt? Im Moment scheint das Thema auchin Zukunft für jede Menge Zündstoff zu sorgen. Zusätzlich zu denThemen Geld, Töchterchen Sophias sexy Nanny Laura Kinne und dieErziehung der Kleinen. Bleibt zu hoffen, dass der böse Zoff daslangersehnte Familien-Weihnachtsfest live im TV nicht überschattet:"Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber", 24.12., 20.15Uhr, RTL II.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 52/2016, EVT 22.12.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 27sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell