Daniel Terzenbach soll neues Vorstandsmitglied der BA werden /BA-Presseinfo Nr. 26

Nürnberg (ots) - Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit(BA) hat sich heute in seiner Sitzung in Nürnberg in geheimer Wahlfür Daniel Terzenbach als Vorstand Regionen der BA entschieden. DerVerwaltungsrat wird der Bundesregierung vorschlagen, ihn zumVorstandsmitglied zu benennen. Terzenbach soll voraussichtlich imMärz 2019 auf Raimund Becker folgen, dessen Amtszeit als Vorstand derBA dann ausläuft.Daniel Terzenbach wurde am 7. November 1980 in Freiensteinaugeboren. Er studierte in Dortmund Diplom Social Management. Seinberuflicher Weg in der BA begann Anfang 2006 im Jobcenter MärkischerKreis. Hier konzeptionierte und leitete er strategische Projekte undwirkte beim Aufbau lokaler Kooperationen und überregionaler Netzwerkein den damals neu geschaffenen Strukturen des SGB II entscheidendmit. Seit 2009 gestaltete er in der Zentrale die Aufstellung und dieGeschäftspolitik der BA in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit,insbesondere die Strategie zum sich verändernden Fachkräftepotentialder Zukunft. Im Oktober 2015 wurde er - neben seinen Aufgaben alsobere Führungskraft in der Unternehmenssteuerung - vom Vorstand mitdem wichtigen Aufgabenbereich der Arbeitsmarktintegrationgeflüchteter Menschen betraut. Seit 2017 ist er Geschäftsführer inder Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und dort verantwortlich fürden Bereich "Qualität - Umsetzung - Beratung". Terzenbach istverheiratet und hat ein Kind.Peter Clever, Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagte zur WahlTerzenbachs: "Mit Daniel Terzenbach fällt die Wahl auf einenvielseitig eingesetzten und erfolgreichen Mitarbeiter der BA. Es istdeshalb auch ein Signal an die Mitarbeiterschaft insgesamt, dass derWeg an die Spitze bei entsprechender Bewährung innerhalb derOrganisation nicht nur theoretisch möglich ist."Annelie Buntenbach, alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats,ergänzte: "Wir sind dem noch amtierenden Vorstandsmitglied RaimundBecker sehr dankbar für seine geleistete Arbeit und seinjahrzehntelanges Engagement in der Bundesagentur. Dabei hat er anführender Stelle entscheidend an der Umgestaltung der BA zu einemmodernen Dienstleister mitgewirkt und sich bleibende Verdiensteerworben."