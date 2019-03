Daniel Terzenbach neues Vorstandsmitglied der BA // BA-Presseinfo Nr. 10

Finanztrends Video zu



Nürnberg (ots) - Heute tritt Daniel Terzenbach sein Amt als neuesVorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA) an. Er wurde imOktober 2018 vom Verwaltungsrat der BA einstimmig zum Nachfolger desscheidenden Vorstands Regionen, Raimund Becker, bestimmt. DieBundesregierung ist diesem Vorschlag des Verwaltungsrates gefolgt.Die reguläre Amtszeit eines Vorstandsmitglieds der BA beträgt fünfJahre.Als Vorstand Regionen sieht Daniel Terzenbach für dieBundesagentur vor allem drei Herausforderungen: das lebenslangeLernen von Beschäftigten und die Qualifizierung von Arbeitsuchenden,den sozialen Arbeitsmarkt und die Fachkräftesicherung im Kontext vonZuwanderung. "Der Arbeitsmarkt hat sich von einem Arbeitgeber- zueinem Arbeitnehmermarkt gedreht. Damit sind die Ansprüche an unsgewachsen - die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kundinnen undKunden müssen künftig noch mehr im Mittelpunkt unserer Arbeitstehen", so Daniel Terzenbach.Daniel Terzenbach wurde am 7. November 1980 in Freiensteinaugeboren. Er studierte in Dortmund Diplom Social Management. Seinberuflicher Weg in der BA begann Anfang 2006 im Jobcenter MärkischerKreis. Hier konzeptionierte und leitete er strategische Projekte undwirkte beim Aufbau lokaler Kooperationen und überregionaler Netzwerkein den damals neu geschaffenen Strukturen des SGB II entscheidendmit.Seit 2009 gestaltete er in der Zentrale die Aufstellung und dieGeschäftspolitik der BA in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit,insbesondere die Strategie zum sich verändernden Fachkräftepotentialder Zukunft. Im Oktober 2015 wurde er - neben seinen Aufgaben alsobere Führungskraft in der Unternehmenssteuerung - vom Vorstand mitdem wichtigen Aufgabenbereich der Arbeitsmarktintegrationgeflüchteter Menschen betraut.Seit 2017 ist er Geschäftsführer in der Zentrale der Bundesagenturfür Arbeit und dort verantwortlich für den Bereich "Qualität -Umsetzung - Beratung". Terzenbach ist verheiratet und hat ein Kind.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell