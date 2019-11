Mainz (ots) -Daniel Pontzen verstärkt ab sofort das Moderatorenteam im "ZDF-Mittagsmagazin".Er übernimmt die Vertretung für Hauptmoderatorin Jana Pareigis. Seinen erstenEinsatz hat er in der kompletten Sendewoche von Montag, 11., bis Freitag, 15.November 2019, jeweils 13.00 bis 14.00 Uhr. Neben seiner Arbeit als Moderatorist Daniel Pontzen weiterhin als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio tätig."Daniel Pontzen hat als Korrespondent in Washington und Berlin bewiesen, dass erfür frischen, kritischen und kompetenten Journalismus steht. Ich freue mich, ihndamit künftig auch im 'ZDF-Mittagsmagazin' zu sehen", so Andreas Wunn,Redaktionsleiter Tagesmagazine Berlin.Daniel Pontzen arbeitet seit 2007 beim ZDF. Nach seiner Zeit als Korrespondentim ZDF-Studio Washington ist er seit 2018 als Korrespondent imZDF-Hauptstadtstudio tätig.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-16100, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mittagsmagazinBiografie Daniel Pontzen:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/daniel-pontzen/Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/30-jahre-zdf-mittagsmagazin/"ZDF-Mittagsmagazin" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell