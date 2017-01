Daniel Olesen-Fett ist neuer Geschäftsführer von DELINERO

Hamburg (ots) - Ab Januar 2017 zeichnet Daniel Olesen-Fett alsGeschäftsführer von DELINERO, Europas größtem Online-Shop fürPremium-Lebensmittel, verantwortlich. Er bringt langjährigeErfahrungen im E-Commerce-Bereich und im Brand- undProdukt-Management mit. Zuletzt war er Geschäftsführer desE-Commerce-Unternehmens Avocadostore.de, einem Marktplatz fürnachhaltige Mode und Lifestyle-Produkte. Daniel Olesen-Fett übernimmtdie Geschäftsführung von Anne Leuschner, die das Unternehmen aufeigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr: "Ich freue michsehr, mit Daniel Olesen-Fett einen versierten Digital-Managergewonnen zu haben. Mit seiner Expertise wird er die Weiterentwicklungvon DELINERO tatkräftig vorantreiben. Bei Anne Leuschner bedanke ichmich sehr dafür, dass sie DELINERO in den letzten vier Jahren sohervorragend aufgebaut und bestens aufgestellt hat. Ich wünsche ihralles Gute für die Zukunft."DELINERO hat sich seit seiner Gründung 2012 in dem starkwachsenden E-Food-Markt erfolgreich positioniert. Seit Sommer 2015gehört das Unternehmen zu 100 Prozent zur Gruner + Jahr GmbH & Co KG.Daniel Olesen-Fett plant gemeinsam mit seinem Team umfangreicheWeiterentwicklungen des Online-Shops, um die führende Position vonDELINERO weiter auszubauen. Darüber hinaus wird DELINERO durch dieenge Zusammenarbeit mit den Food-Redaktionen von Gruner + Jahr undder Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur zusätzlichesSynergiepotential nutzen.Pressekontakt:Ann-Catrin BollPressesprecherin MärkteG+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher PressevertriebGruner + Jahr GmbH & Co KGD-20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.deMandy RußmannPR / Kommunikation FoodGruner + Jahr GmbH & Co KGD-20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 5505E-Mail russmann.mandy@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, DELINERO, übermittelt durch news aktuell