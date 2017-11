Daniel Günther (CDU) befürwortet Zuwanderungsgesetz, um Flüchtlinge im deutschen Arbeitsmarkt zu halten

Bonn (ots) - Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, DanielGünther (CDU), hat sich für den dauerhaften Verbleib geduldeterFlüchtlinge ausgesprochen, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. Günthersagte dem TV-Sender phoenix: "Menschen, die dauerhaft keine Bleibedurch das Asylrecht bekommen, aber bei uns in den Arbeitsmarktgekommen sind, die wollen wir auch dauerhaft hier halten. Da glaubeich, brauchen wir neue Regelungen, und deswegen bin ich auch sehroffen dafür, dass wir ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz in dernächsten Wahlperiode bekommen." Die Öffnung des Arbeitsmarktes fürgeduldete Flüchtlinge sei ein Thema, bei dem die Verhandlungsparteiender Sondierungsgespräche am schwierigsten zusammenkommen würden,glaube er: "Ich gehe davon aus, dass die Grünen sich erhoffen, dasswir beim Familiennachzug Erleichterungen haben werden. Für uns alsUnion ist auch klar, dass Familiennachzug an bestimmte Kriteriengeknüpft werden muss."In den Sondierungsgesprächen für die Jamaika-Koalition habeaußerdem die Stärkung des ländlichen Raumes eine sehr hohe Priorität.Von einer Sicherstellung gleicher Lebensverhältnisse in Deutschlandkönne nicht immer die Rede sein. Eine flächendeckende Versorgung mitGlasfaseranschlüssen sei deshalb die große Herausforderung. "Ichmerke in den Verhandlungen, dass das auch gemeinsamer Wille von allenParteien ist, die ländlichen Räume dementsprechend zu stärken. Ichbin auch sehr optimistisch, dass wir eher vor 2025 diese Anbindungauch hinbekommen. Das müssen wir auch schaffen, denn ländliche Räume,in denen in den Jahren noch keine vernünftigen Anbindungen da sind,die werden Schwierigkeiten haben, dass dort Menschen wohnen wollen,dass Menschen dort arbeiten wollen", so Günther abschließend.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell