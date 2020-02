Bonn/Berlin (ots) - Für das historisch schwache Ergebnis der CDU bei derLandtagswahl Hamburg gebe es nicht nur Hamburger Gründe, meint Daniel Günther(CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Es habe eine Menge Gegenwindaus Berlin und Thüringen gegeben. Mit Blick auf die erneut anstehendeMinisterpräsidentenwahl in Thüringen sagte er: "Ich empfehle allen, sich jetztnicht einer Lösung in Thüringen in den Weg zu stellen. Ich glaube, wofür dieMenschen jetzt gar kein Verständnis haben, ist, dass wir seit vier Monaten andieser Frage rumeiern", sagte er im phoenix-Interview. Die beste Lösung seiennun Neuwahlen. "Ich würde mir wünschen, dass die CDU die nicht blockiert. Wirsollten uns von unserer Seite aus nicht einer Lösung widersetzen. Denn erst mussdas Land kommen und danach die Partei."Daniel Günther zeigte sich zudem selbstkritisch: "Man muss sich auch immerfragen, ob wir zu jedem Zeitpunkt auch die richtigen Ratschläge an die CDUThüringen gegeben haben. Es wäre viel, viel klüger gewesen, sich zu enthaltenbei Bodo Ramelow bei der ersten Wahl, die stattgefunden hat. Man hätte denVorschlag Christine Lieberknecht aufnehmen müssen. Jetzt sind wir in einerSituation, wo zumindest Teile der Union Bodo Ramelow mitwählen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4527783OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell