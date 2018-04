München (ots) - Der Halbspanier Daniel Brühl ist ein beliebterHollywood-Export. Sein neuestes Job-Highlight ist das UK-Kinodrama "7Tage in Entebbe" und basiert auf dem Geiseldrama von 1976. ImInterview mit COSMOPOLITAN (EVT 12.04.) spricht der Schauspieler überseine Heimat Spanien, wie er als Kind die Aufmerksamkeit auf sich zogund über Wutanfälle am Set.Sein voller Name klingt schon nach Drama: Daniel César MartínBrühl González. Temperament ist ihm schon in die Wiege gelegt worden."Generell würde ich sagen, dass ich schneller als ein langsamer undnervöser als ein in sich ruhender Typ bin. Kann auch nerven. Sogarmich selbst." Der Kosename seiner Mutter für ihn: Mosca Azul(Übersetzt: Schmeißfliegen). "Weil ich eine penetrante Nervensägebin."Als Kind hat sich der Schauspieler oft tot gestellt, umAufmerksamkeit zu bekommen. "Bis hin zum ausgesteckten Fön in derBadewanne! Ich fand die Reaktionen spannend. Zu sehen, ob meinePerformance klappt. Das gleiche beim Cowboyspielen mit meinem Vater:Erschossen zu werden, fand ich am coolsten. Das Hinfallen, Zucken,leblos dazuliegen..."Das spanische Temperament äußert sich bei Daniel Brühl zum Teilauch in theatralischen Szenen in der Öffentlichkeit. "Ich bin aucheine kleine Drama-Queen. Das ist das spanische Erbe. Früher habe icham Set ab und zu Wutanfälle bekommen." Was er am liebsten in seinerHeimat Barcelona tut: "Mit den alten Opas in den Wermut-Spelunkenherumhängen und einen trinken. Arriba, abajo, al centro pa dentro!"Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT12. April). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,74Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 226.1005 Exemplaren(IVW 1-4 2017).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell