DanielDanger am Limit: Neues Event-Format von 1LIVE

Köln (ots) -Was passiert, wenn Großes bevorsteht, man davon aber erst erfährt,wenn es los geht? Daniel Danger (Daniel Schlipf) ist der1LIVE-Reporter fürs Grobe. Seine Selbstversuche sorgen seit Jahrenfür echte Wow-Momente. Im neuen Format "Daniel Danger als..." lässtsich der Reporter direkt von den 1LIVE-Hörern herausfordern! Der Cloudabei: Er erfährt seine neueste Aufgabe immer erst bei Drehbeginn,also in dem Moment, in dem er seinem Herausforderer zum ersten Malgegenübersteht.In elf Folgen wird er unter anderem zum Skispringer, Lateintänzer undPole-Dancer. Ob Daniel Danger dabei an seine Grenzen stößt? Kaumvorstellbar, aber möglich. Garantiert sind Höhenangst, blaue Flecken,Schmutz, Sexappeal und sportliche Höchstleistungen. "Dass mit demDreh der Staffel auch ein Umstyling zum Tänzer verbunden war, hatmich positiv überrascht", verrät Daniel Danger in Bezug auf seinpersönliches Staffel-Highlight.Zu hören gibt es "Daniel Danger als..." natürlich in 1LIVE!Zusätzlich gibt es jede Folge auch als Video - auf 1LIVE.de, beiYouTube, Facebook und Instagram.Ausstrahlungs- und Veröffentlichungstermine:Wöchentlich ab 07.01.2018, sonntags YouTube und 1LIVE.de, montagsFacebook und Instagram, dienstags zw. 5 bis 10 Uhr in 1LIVE.EpisodenEpisode Veröffentlichung Titel01 07.01. - 09.01.2018 Daniel Danger als Ski-Springer(Ganze Folge)02 14.01. - 16.01.2018 Daniel Danger als Lateintänzer03 21.01. - 23.01.2018 Daniel Danger als Unterwasserrugby-Spieler04 28.01. - 30.01.2018 Daniel Danger als Motoballer05 04.02. - 06.02.2018 Daniel Danger als Poledancer06 11.02. - 13.02.2018 Daniel Danger als Fechter07 18.02. - 20.02.2018 Daniel Danger als Rennbootfahrer08 25.02. - 27.02.2018 Daniel Danger als Highland-Gamer09 04.03. - 06.03.2018 Daniel Danger als Jugger-Spieler10 11.03. - 13.03.2018 Daniel Danger als Eishockeyspieler11 18.03. - 20.03.2018 Daniel Danger als Impro-MusikerFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Sven GantzkowPresse und InformationTel. 0221 / 220 4603sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell