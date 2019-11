"Dancing on Ice": Nadine Angerer tanzt auf Rosen, Peer Kusmagk lässt es krachen und Klaudia mit K. fliegt über das Eis (FOTO)

Unterföhring (ots) - Acht Prominente und eine große Party auf Schlittschuhen:Unter dem Motto "80er-/90er-Jahre" tanzen in der SAT.1-Show "Dancing on Ice"Jenny Elvers, Klaudia mit K, Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Peer Kusmagk,Joey Heindle, Eric Stehfest und André Hamann zu Hits wie "Bed of Roses","Thunderstruck" oder "99 Luftballons" auf dem Eis - um 20.15 Uhr live in SAT.1und auf Joyn.Vor allem für Nadine Angerer das passende Thema: "Es fällt mir leicht, Spaß zuhaben und alles andere fällt mir ehrlich gesagt schwer." Genau das ist dieTaktik, mit der die Fußball-Weltmeisterin die Jury jede Woche begeistert: "Dugehst einfach dieses Abenteuer an. Man hat total Spaß, dir zuzuschauen, machbitte weiter so", lobt Katarina Witt. Und Judith Williams ergänzt: "Du hast eineso fröhliche, tolle Ausstrahlung und das ist ansteckend! Da berührst du michtotal!"Für zwei Paare endet die PartyBei all dem Party-Spaß stehen in der vierten Live-Show von "Dancing on Ice" dieStars und ihre Profi-Eistanz-Partner weiter im Wettbewerb. Nach den Jury- undZuschauer-Bewertungen geht es diese Woche gleich für drei Paare in dasSkate-off, zwei von ihnen müssen die Show verlassen. Für wen geht die Partyweiter? Wer verabschiedet sich von der Eistanzfläche? Zündet Nadine Angerer eineneue Spaßstufe?Acht Eistanz-Paare tanzen am Freitagabend live bei "Dancing on Ice":- Schauspielerin Jenny Elvers (47) und Jamal Othman (33)- Model Klaudia mit K (23) und Sevan Lerche (26)- Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und JotiPolizoakis (24)- Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35)- Moderator Peer Kusmagk (44) und Kat Rybkowski (37)- Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)- Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)- Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26)Resttickets für das Halbfinale "Dancing on Ice" gibt es unterhttps://tvtickets.de/info.php?show=DOI, alle anderen Shows sind bereitsausverkauft.Fotomaterial aus den Live-Shows und alle Informationen rund um "Dancing on Ice",den Promis und Profis finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/DancingOnIce.Über den red button auf der Fernbedienung können Zuschauer direkt während derSendung zusätzliche Informationen zu den Prominenten abrufen.Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, steht kostenfreiBewegtbild-Content zu "Dancing on Ice" zum Einbinden für ihr Online-Angebotbereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden."Dancing on Ice" - immer freitags, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: #DancingOnIceBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Petra DandlTel. +49 89 9507-1187, -1169Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4452030OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell