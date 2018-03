Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - Dancing Queens - Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnenforderten am Donnerstagabend Rapper Cro zum Tanz und beeindruckten damit sehrgute 14,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Damit macht "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" ProSieben zum Marktführer in der Prime Time (20:15 Uhrbis 22:30 Uhr) am Donnerstag."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, aufProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 16.03.2018 (vorläufig gewichtet: 15.03.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30] 31 98 80 822Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell