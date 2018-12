Was steht jetzt noch aus, Danaher?

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Der Kurs der Aktie Danaher steht am 16.12.2018, 19:37 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 100,41 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Danaher auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Danaher mit einer Rendite von 10,01 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Medical Equipment & Devices"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,62 Prozent. Auch hier liegt Danaher mit 8,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Danaher weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,63 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Medical Equipment & Devices") von 2,12 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,49 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Danaher zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.