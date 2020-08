Danaher-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Die Danaher-Aktie ist einer der absoluten Top-Performer der vergangenen Wochen. Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen war der Kurs zwar zunächst ebenfalls unter Druck geraten, doch hielten sich die Verluste mit etwas mehr als 26 Prozent stark in Grenzen. Zum Vergleich: der Dow Jones büßte in der Spitze knapp 36 Prozent ein. In der zweiten März-Hälfte kehrten die Käufer an den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



