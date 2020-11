Danaher Aktie: Dieser Support bietet Turnaround-Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Nach den pandemiebedingten Frühjahrsturbulenzen hat sich die Danaher-Aktie fantastisch entwickelt. In der zweiten Märzhälfte rissen die Käufer das Ruder herum und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Der steile Anstieg gipfelte Anfang November in einem neuen All-Time-High bei 247,74 USD. Die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung hat den Kurs in den letzten Wochen belastet. Inzwischen haben die Bären die Aktie bis auf 216,78



