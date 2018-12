Hamburg (ots) -Bei den schweren Waldbränden im November in Malibu blieb das Hausvon Dana Schweiger, 50, verschont - jetzt will sie anderen Menschenvor Ort helfen. "Wir laden jeden ein, der an Weihnachten kein Zuhausehat", sagt die Unternehmerin und Ex von Til Schweiger zu GALA (Heft51/2018, ab morgen im Handel). "Wir sind immer noch sehr geschocktund traurig. Viele öffnen ihre Häuser, waschen und kochen für die,die weniger Glück hatten. Weihnachten ist ein Fest des Gebens."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell