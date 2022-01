Dana Aktie: Nächster Hammer kommt!

Am 27.01.2022, 09:17 Uhr notiert die Aktie Dana an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 22.22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dana aktuell 1,81. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Dana bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Dana mit einer Rendite von 4,55 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,99 Prozent. Auch hier liegt Dana mit 20,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dana als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dana vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 29,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 33,21 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 22,22 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

