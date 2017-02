Dampfgaren für jedermann / Panasonic Mikrowellen NN-GD35H und NN-GD38H mit Dampfgarer (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die frische Zubereitung von Lebensmitteln erhält die meistenNährstoffe und Vitamine und sorgt für eine ausgewogene Ernährung.Dabei ist das Dampfgaren eine der gesündesten Arten des Kochens. Diebeiden 23-Liter-Mikrowellen NN-GD35H und NN-GD38H von Panasonickommen deshalb mit einem ganz besonderen Zubehör: dem Dampfgarer.Als bewährtes Zubehör des breit gefächerten Mikrowellen-Sortimentsvon Panasonic sorgte die Panacrunch-Pfanne stets für Begeisterung beiKöchen, die weniger Zeit für die Zubereitung der Lebensmittel haben.Sie führt zu knusprigen Ergebnissen im Handumdrehen, wie zum Beispielbeim Pizzabacken. Jetzt erweitert Panasonic das Zubehör um einenEdelstahldeckel, der aus dem Panacrunch einen praktischen Dampfgarermacht.Frische Gerichte schnell und einfach zubereitenDer Dampfgarer ist ein zuverlässiges Kochgerät mit dreiverschiedenen Kochfunktionen. Er ermöglicht das Grillen, Dampfgarenund Dünsten von Lebensmitteln. Durch das Auflegen des Deckels auf diePanacrunch-Pfanne und den extra dafür entwickelten Dampfgareinsatzist es möglich, Lebensmittel wie Fisch oder Gemüse einfach undschnell in der Mikrowelle zu dämpfen. In die Pfanne wird etwas Wassergefüllt. Die Pfanne wird durch die Mikrowellen erhitzt und erwärmtdadurch das Wasser. Es entsteht Dampf und die in der Pfannebefindlichen Lebensmittel werden gedämpft. Die neuen Mikrowellen vonPanasonic ermöglichen somit gesundes Dampfgaren für jedermann zueinem erschwinglichen Preis. Lässt man den Dampfgareinsatz weg undverwendet einzig die Pfanne mit dem neuen Deckel, werdenbeispielsweise Meeresfrüchte oder Risotto in der Mikrowellegedünstet. Ohne den Deckel werden die Lebensmittel in der Pfannegleichmäßig gegart und unter Einsatz des Grills schön knusprig.Effektives Kochen auf Knopfdruck mit zwei neuen FunktionenKartoffelbrei für die Kinder aufwärmen oder einfach nur Milch heißmachen - die praktische Funktion Quick30 ermöglicht es, schnell undeinfach mit einem Knopfdruck in 30 Sekunden-Schritten zu kochen, ohnezusätzliche Einstellungen vornehmen zu müssen. Die zweite sinnvolleFunktion AddTime bietet individuelle Flexibilität in der Küche. Wenndie auf einem automatischen Kochprogramm eingestellte Zeit nichtausreicht und es gewünscht ist, das Essen länger zu kochen, kannAddTime verwendet werden, um beliebig viel Zeit hinzuzufügen.Schonender und nachhaltiger kochen mit der Inverter-TechnologieKonventionelle Mikrowellenherde erwärmen alle Speisen inIntervallen mit voller Leistung und ohne Rücksicht auf dieNährstoffe. Die Panasonic Mikrowellen nutzen dieInverter-Technologie, mit der Lebensmittel schonend zubereitetwerden. Dies wird über eine graduelle Wärmezufuhr sichergestellt.Nebenbei spart die Inverter-Technologie bis zu 30 Prozent Energie undim Stand-by-Modus sogar bis zu 50 Prozent. Die Mikrowelle NN-GD35Hund die NN-GD38H sind ab Juni 2017 für einen Preis von 199 Euro und219 Euro inkl. MwSt. (UVP) erhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten Produkten finden Sieauf Youtube unter http://ots.de/Kwjcr.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterhttp://www.panasonic.com/global/home.html undwww.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgPressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comAnsprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur)Julia Bouwman von Brand AffairsTel.: +49 (0)40 808114-212E-Mail: julia.bouwman@brand-affairs.deOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell