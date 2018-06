Damp-Kiliniken: Helios und Verdi wollen am Montag Tarifabschluss ansteuern

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

KIEL (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt um die Damp-Kliniken hat jetzt auch der Mutterkonzern Helios Einigungsbereitschaft signalisiert.



Bei der für Montag vereinbarten Gesprächsrunde wolle Helios zu einem Tarifabschluss gelangen, sagte Verhandlungsführerin Dorothea Schmidt am Freitag.

Mit einem baldigen Abschluss hätten alle acht Damp-Kliniken Klarheit hinsichtlich ihrer Entgeltentwicklungen. Schmidt bekundete die Hoffnung, auch die Gewerkschaft Verdi und die Tarifkommission mögen sich der besonderen Situation und ihrer Verantwortung für einen konstruktiven Verlauf der Gespräche bewusst sein.

Am Vorabend hatte Verdi von einer Annäherung bei den Tarifverhandlungen für die rund 2600 Beschäftigten der Damp-Kliniken, die über Helios zum börsennotierten Fresenius-Konzern gehören, gesprochen.

Es gebe für Montag eine Einigungschance, sagte Verdi-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. Am Mittwoch hatte Verdi überraschend zu Warnstreiks an drei Helios-Kliniken in Schleswig-Holstein aufgerufen, sie nach einer Gerichtsentscheidung aber vorzeitig beendet./wsz/DP/zb