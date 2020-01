Dammbruch in Brasilien / Von sechs auf 1000 Mandanten - SPG Law und Göhmann erweitern die Klage gegen den TÜV Süd (FOTO)

Hannover (ots) - Zum Jahrestag des Dammbruchs einer Eisenerzmine nahe derbrasilianischen Kleinstadt Brumadinho am 25.01.2019 mit 256 Toten undverheerenden Umweltschäden, erweitern die deutsche Kanzlei Göhmann und dieenglische SPG LAW ihre Klage gegen die TÜV SÜD AG als Verantwortliche fürVerhaltensweisen der TÜV SÜD Bureau, ihr brasilianisches Tochterunternehmen.Anhand der mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen der brasilianischenStaatsanwaltschaft und eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses lässtsich der Ablauf der Katastrophe wie folgt rekonstruieren:Durch den Bruch des noch vier Monate zuvor von der TÜV SÜD Bureau als sichereingestuften Dammes am 25.01.2019, kurz nach Mittag, wurde eine Lawineausgelöst. Die 13 Millionen Kubikmeter hochgiftiger Minenschlamm verschüttetenGebäude auf dem Minengelände, Siedlungen in der Nähe von Brumadinho, verseuchtendas Trinkwasser und töteten mindestens 256 Menschen. Das Ökosystem des FlussesParaopeba gilt seitdem als zerstört.Im Juli 2019 verurteilte ein brasilianisches Gericht die Betreiberfirma ValeS.A., für alle Schäden aufzukommen.Viele Angehörige der Opfer sehen die Verantwortung für das Unglück aber nichtallein bei Vale S.A., sondern in gleichem Maße bei der deutschen TÜV SÜD AG. DasGutachten von deren brasilianischer Tochtergesellschaft vom September 2018stellte die Grundlage für die Betriebsgenehmigung des Dammes dar, listete aberbereits eine Reihe von Mängeln auf. Dennoch zertifizierte es dieStandfestigkeit. Die Menschenrechtsorganisation ECCHR, die ebenfallsStrafanzeige gegen die TÜV SÜD AG erstattet hat, wirft gleichfalls den Prüfernvor, dem Damm wider besseren Wissens Stabilität bescheinigt und damit dieKatastrophe ermöglicht zu haben. Die Kanzlei Göhmann hat bereits im Oktober 2019die erste Klage im Namen von sechs Mandanten beim Landgericht München gegen dieTÜV SÜD AG eingereicht. "Diese Freigabe des Staudamms durch die TÜV-Prüfer hätteniemals erteilt werden dürfen." sagt Prof. Dr. Ulrich von Jeinsen,verantwortlicher Göhmann-Partner. "Die bescheinigte Stabilität war zu dieserZeit nicht gegeben. Wir sehen ein Fehlverhalten sowohl des TÜV SÜD Bureau wieauch der deutschen Muttergesellschaft, die ihre brasilianische Tochter in dieserSache an der kurzen Leine geführt hat. Das führt zu einer gesamtschuldnerischenHaftbarkeit der Konzernmutter in Deutschland".Die Anzahl der Klienten der hannoverschen Anwälte wird sich jetzt drastischerhöhen. "Die in München erhobene Klage ist nur der Anfang. SPG LAW und Göhmannhaben in dieser Angelegenheit ca. 1000 individuelle Personen und mehrereGemeinden als Mandanten. Die jetzt zur Verfügung stehenden Ergebnisse derstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Brasilien belegen eindeutig dieVersäumnisse des TÜV Süd. Nachdem jetzt die Finanzierung steht, werdensukzessive für die weiteren Mandanten die Klagen erhoben, wenn es nicht zu einereinvernehmlichen Lösung kommt. Ich gehe von einer Gesamtforderung gegenüber derTÜV Süd AG von nicht unter 20 Millionen Euro, allein für moralischenSchadensersatz bei den Familien, aus. Schadensersatz für die Beseitigung derUmweltschäden ist derzeit unübersehbar", erklärt Rechtsanwalt Ulrich vonJeinsen.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrich von JeinsenGöhmann Rechtsanwälte & NotareTel.: +49 (0)177 6051132E-Mail: sekretariat.vonJeinsen@goehmann.dePressebüro:DA CAPO Marketing, Event & Werbung GmbHTim SchaarschmidtTel.: +49 (0)511 260 90 7-0E-Mail: t.schaarschmidt@dacapo-marketing.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140711/4502209OTS: Göhmann Rechtsanwälte & NotareOriginal-Content von: Göhmann Rechtsanwälte & Notare, übermittelt durch news aktuell