Damit's noch lange summt und brummt - So helfen Sie den fleißigen Bienen bei der Arbeit (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Endlich werden die Bäume wieder grün, dieersten Blumen blühen und, wenn Sie mal genau hinhören, es wird auchwieder lauter: An jeder Ecke summt und brummt es. Damit das auch sobleibt, brauchen unsere Bienen Unterstützung. Ganz vorne mit dabeiist die Initiative "Deutschland summt", die seit Längerem auch vomFamilienunternehmen und Honigproduzenten Breitsamer gefördert wird.Aber warum brauchen die Bienen überhaupt Hilfe? Und wie sollte dieaussehen? Helke Michael hat sich mal schlau gemacht.Sprecherin: Bunte Wiesen, blühende Gärten - all das lieben undbrauchen Bienen. Doch stattdessen bestimmen auf dem Landlandwirtschaftliche Monokulturen das Bild und in vielen Gärten wirdjedes unerwünschte Kraut gezupft oder weggespritzt. Deshalb empfiehltHonigabfüller und Imker Robert Breitsamer vom gleichnamigenFamilienbetrieb:O-Ton 1 (Robert Breitsamer, 0:14 Min.): "Wenn man selber einenGarten hat: Löwenzahn stehen lassen, Wiese statt Rasen, blühendeSträucher, Büsche, Hecken, im Herbst auch den Efeu blühen lassen, zumBeispiel. Wer keinen Garten hat, kann einiges auf dem Balkonpflanzen."Sprecherin: Ganz wichtig dabei ist: um den Bienen zu helfen,sollte man unbedingt darauf achten, was man pflanzt.O-Ton 2 (Robert Breitsamer, 0:13 Min.): "Weil viele Zuchtpflanzeneben keinen Nektar und keinen Pollen mehr haben. Das ist oftweggezüchtet. Oft sind auch die Blüten so eng gezüchtet, dass dieBienen nicht mehr hinkommen, weil die Blüten eben sehr viele Blätterhaben, zum Beispiel. Damit sie schön ausschauen."Sprecherin: So haben es die Bienen jetzt im Frühling besonders aufeiweißreichen Pollen abgesehen.O-Ton 3 (Robert Breitsamer, 0:10 Min.): "Das ist das Erste, wassie sammeln; also zum Beispiel von den Weiden. Als nächstes kommendann die Obstblüten, Krokusse, Hyazinthen, Schneeglöckchen. Dieliefern den ersehnten Nektar und auch Pollen."Sprecherin: Außerdem kann man Wildbienen und anderen Insektenhelfen, indem man beispielsweise Insektenhotels aufstellt oder einenmodrigen Holzhaufen einfach mal liegen lässt. Auch Familie Breitsamerengagiert sich seit inzwischen 80 Jahren für den Schutz der Bienen.O-Ton 4 (Robert Breitsamer, 0:15 Min.): "Ganz konkret unterstützenwir im Moment die bundesweite Pflanzaktion 'Wir tun was für Bienen'.Wir haben ein neues Produkt angefangen: 'Frühlingssummen' heißt das.Da gehen 40 Cent pro Glas an diese Aktion. Wir unterstützen die auch,indem wir jede Fläche, die wir finden, bepflanzen."Sprecherin: An dieser Aktion kann sich übrigens jeder beteiligen.O-Ton 5 (Robert Breitsamer, 0:13 Min.): "Das ist auch ganzwichtig. Das ist die Grundidee dieser Aktion, dass möglichst vieleLeute mitmachen. Dass man sich eine Fläche sucht, die zusammenbepflanzt und das Ganze dokumentiert - filmt oder Fotos macht - unddas dann da einschickt."Abmoderationsvorschlag: Viel braucht es also nicht, um den Bienensozusagen unter die Arme zu greifen. Wenn Sie beim Wettbewerbmitmachen oder einfach noch mal nachlesen wollen, was auch Sie fürunsere fleißigen Summer tun können - alle Infos gibt's auch noch malim Netz auf der Webseite des Honigspezialisten Breitsamerwww.breitsamer.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Modem ConclusaLinda EichbaumTel.:089/746308-35Mail: eichbaum@modemconclusa.deOriginal-Content von: Breitsamer Honig, übermittelt durch news aktuell