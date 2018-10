Damit haben die Anleger von iShares iBoxx Corporate ex- nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "ISHARES IBOXX":

Für die Aktie iShares iBoxx Corporate ex- stehen per 12.10.2018 139,295 GBP an der Heimatbörse London zu Buche.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für iShares iBoxx Corporate ex- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die iShares iBoxx Corporate ex--Aktie hat einen Wert von 45,24. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,68). Auch hier ist iShares iBoxx Corporate ex- weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,68), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für iShares iBoxx Corporate ex-.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der iShares iBoxx Corporate ex--Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 131,5 GBP. Der letzte Schlusskurs (139,295 GBP) weicht somit +5,93 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 138,73 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für iShares iBoxx Corporate ex- ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die iShares iBoxx Corporate ex--Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von iShares iBoxx Corporate ex- für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält iShares iBoxx Corporate ex- für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist iShares iBoxx Corporate ex- insgesamt ein "Hold"-Wert.