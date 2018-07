Damit haben die Anleger von Shanghai Sanmao Enterprise nicht gerechnet

Für die Aktie Shanghai Sanmao Enterprise stehen per 25.07.2018 10,46 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Shanghai Sanmao Enterprise zählt zum Segment "Textilien".Shanghai Sanmao Enterprise haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shanghai Sanmao Enterprise beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,14 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,14) für diese Aktie. Shanghai Sanmao Enterprise bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...