Shanghai NAR Industrial: Reagiert die Aktie?

Für die Aktie Shanghai NAR Industrial stehen per 23.07.2018 14,69 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shanghai NAR Industrial zählt zum Segment "Kommerzielles Drucken".Die Aussichten für Shanghai NAR Industrial haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,09 liegt Shanghai NAR Industrial über dem Branchendurchschnitt (11 Prozent). Die Branche "Commercial Services" weist einen Wert von 51,49 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

