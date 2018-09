Damit haben die Anleger von Riverview nicht gerechnet

In unserer neuen Analyse nehmen wir Riverview unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die Riverview-Aktie notierte am 28.09.2018 mit 13,6 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Riverview entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Riverview beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,94 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,88) für diese Aktie. Riverview bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Riverview-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,01 USD. Der letzte Schlusskurs (13,6 USD) weicht somit +4,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (13,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,44 Prozent Abweichung). Die Riverview-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Riverview-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Riverview wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Riverview auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.