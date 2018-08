Damit haben die Anleger von Provident nicht gerechnet

Der Provident-Schlusskurs wurde am 15.08.2018 an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 29,4 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Provident beläuft sich mittlerweile auf 25,27 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,4 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,34 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,02 USD. Somit ist die Aktie mit +8,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Provident mit einem Wert von 24,58 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,2 , womit sich ein Abstand von 10 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Provident konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Provident auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.