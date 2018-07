NextEra Energy: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Für die Aktie NextEra Energy aus dem Segment "Versorgungsunternehmen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 23.07.2018 ein Kurs von 45,28 USD geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir NextEra Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NextEra Energy liegt bei einem Wert von 27,54. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Utilities" (KGV von 33,58) unter dem Durschschnitt (ca. 18 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist NextEra Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

Weiterlesen...