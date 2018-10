Damit haben die Anleger von Mecom Power and Construction nicht gerechnet

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Mecom Power and Construction per 03.10.2018 bei 1,08 HKD. Mecom Power and Construction zählt zu "Bauwesen".

Wie Mecom Power and Construction derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,65 ist die Aktie von Mecom Power and Construction auf Basis der heutigen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" (67,82) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Mecom Power and Construction von 1,08 HKD ist mit -28,95 Prozent Entfernung vom GD200 (1,52 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,2 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -10 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mecom Power and Construction-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,93 Prozent liegt Mecom Power and Construction 0,99 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Engineering & Construction Svcs" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,92. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.