Damit haben die Anleger von Lijiang Yulong Tourism nicht gerechnet

In unserer neuen Analyse nehmen wir Lijiang Yulong Tourism unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien". Die Lijiang Yulong Tourism-Aktie notierte am 08.11.2018 mit 5,97 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Lijiang Yulong Tourism haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei Lijiang Yulong Tourism konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Lijiang Yulong Tourism in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Lijiang Yulong Tourism für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lijiang Yulong Tourism wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Lijiang Yulong Tourism auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Lijiang Yulong Tourism erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Passenger Transportation"-Branche sind im Durchschnitt um -19,89 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -13,45 Prozent im Branchenvergleich für Lijiang Yulong Tourism bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,09 Prozent im letzten Jahr. Lijiang Yulong Tourism lag 6,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.