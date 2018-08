Damit haben die Anleger von Jsti nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie Jsti stand am 28.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 10,07 CNY. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Jsti haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Jsti mit einer Rendite von -34,74 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Commercial Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,71 Prozent. Auch hier liegt Jsti mit 35,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jsti liegt bei einem Wert von 16,06. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Commercial Services" (KGV von 87,83) unter dem Durschschnitt (ca. 82 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jsti damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jsti investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,16 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,74 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.