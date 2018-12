Damit haben die Anleger von James Cropper nicht gerechnet

In unserer neuen Analyse nehmen wir James Cropper unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierprodukte". Die James Cropper-Aktie notierte am 10.12.2018 mit 1020 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für James Cropper entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen James Cropper. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für James Cropper liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu James Cropper vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1700 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1020 GBP) könnte die Aktie damit um 66,67 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die James Cropper-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent liegt James Cropper 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Forest & Paper Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.