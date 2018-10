Damit haben die Anleger von Hudbay Minerals nicht gerechnet

An der Börse Toronto schloss die Hudbay Minerals-Aktie am 03.10.2018 mit dem Kurs von 6,58 CAD. Die Hudbay Minerals-Aktie wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hudbay Minerals einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hudbay Minerals jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,71 ist die Aktie von Hudbay Minerals auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metals & Mining" (113,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hudbay Minerals investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metals & Mining einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hudbay Minerals-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 11,81 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (6,58 CAD) ausgehend um 79,52 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Hudbay Minerals von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.