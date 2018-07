Damit haben die Anleger von Deere nicht gerechnet

Deere, ein Unternehmen aus dem Markt "Investitionsgüter", notiert aktuell (Stand 18:39 Uhr) mit 141,6 USD sehr deutlich im Plus (+4.48 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Deere einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Deere jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Deere hat mit einer Dividendenrendite von 2,04 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Machinery"-Branche beträgt +0,16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deere-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

