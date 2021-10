Damit haben die Anleger von Corning Aktie nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

Für die Aktie Corning aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.10.2021, 05:33 Uhr, ein Kurs von 37.95 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Corning einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Corning jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Corning wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Corning auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Corning-Aktie ein Durchschnitt von 40,46 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,95 USD (-6,2 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 38,84 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Corning ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Corning erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Corning-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Corning-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 47 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 23,85 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (37,95 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Corning somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.