Damit haben die Anleger der General Mills-Aktie nicht gerechnet

Negative Währungseffekte, Lieferengpässe sowie höhere Beschaffungskosten ließen den Gewinn um 13% auf 597 Mio $ fallen. General Mills will dem Margendruck mit Preisanpassungen und einer Neuordnung des Produkt-Portfolios entgegenwirken. Die Ankündigung des Managements, die selbst gesteckten Ziele erfüllen oder übertreffen zu können, kam an der Börse gut an. Die Aktie hat ihren Rückstand gegenüber dem S&P-500- Index aufgeholt und sich auf



