"Damit deutsche Eier immer ein sicheres Lebensmittel sind": BDE stellt Hygieneleitlinie für Eierpackstellen in Neuauflage vor

Berlin (ots) - Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit undHygiene haben in der deutschen Eiererzeugung einen herausragendenStellenwert. Um ein Höchstmaß an Verbraucherschutz zu gewährleisten,ist die Einhaltung eines hohen Hygienestandards in denEierpackstellen von zentraler Bedeutung. Zu diesem Zweck hat derBundesverband Deutsches Ei e. V. (BDE) in den zurückliegenden zweiJahren die Hygieneleitlinie für Eierpackstellen aktualisiert undgrundlegend überarbeitet. Jetzt liegt das Regelwerk in zweiterAuflage vor. "Wir freuen uns sehr, den Verantwortlichen in dendeutschen Eierpackstellen mit der aktualisierten Hygieneleitlinieeine zuverlässige Hilfestellung und eine sichere Orientierung zubieten", sagt Günther Scheper, BDE-Vorsitzender und Vizepräsident desZentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG). Dievon der EU-Kommission als Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxisnach Artikel 8 der VO (EG) Nr. 852/2004 anerkannte und von denBetrieben freiwillig umgesetzte Hygieneleitlinie enthält für dietägliche Praxis in den Eierpackstellen wertvolle Hinweise zurstetigen Kontrolle und Verbesserung der Hygienestandards im eigenenUnternehmen. "Denn wir als gesamte Branche der Eiererzeugung habenjeden Tag ein gemeinsames Ziel vor Augen", sagt Scheper: "DeutscheEier sollen immer ein sicheres und hochwertiges Lebensmittel sein."