Damit beim Umziehen alles rundläuft / Private Haftpflichtversicherung hilft Umziehenden und Helfern / Hausratversicherung für neue Wohnung fit machen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Coburg (ots) -Tipps für den AlltagDie Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen und dieRegenhäufigkeit lässt nach. Günstige Bedingungen für einenDo-it-Yourself-Umzug. Sind Freunde und Verwandte bereit, kann eslosgehen. In dieser Phase ist Zeit ein knappes Gut. Alles dreht sichum Anpacken und Erledigen. Doch ein paar Minuten sollte man sichnehmen, rät die HUK-COBURG. Damit diese kostengünstige Lösung für dieBeteiligten nicht überraschend teuer wird.Was ist beispielsweise, wenn die Waschmaschine beim Heruntertragenauf der Treppenhauswand hässliche Schrammen hinterlässt? Für diesenFehler steht der Mieter beim Vermieter gerade, unabhängig davon ob eroder die Helfer die Maschine transportiert haben. Eine privateHaftpflichtversicherung kümmert sich die um die Regulierung.Nächster Knackpunk, das Umzugsgut ist unsachgemäß gesichert. Imganzen Tohuwabohu hat einer der Helfenden zum Beispiel vergessen, dieTüren eines Schrankes zu verschließen. Während des Transports öffnetsich die Tür und quetscht die Hand eines anderen Helfers. Eventuellmuss die Wunde im Krankenhaus versorgt werden und der Verletzte kannwochenlang nicht arbeiten.Konsequenz: Die Krankenkasse wird sich die Behandlungskosten, derArbeitgeber die Kosten für die Lohnfortzahlung vom Verursacherzurückholen. Außerdem kann der Geschädigte Schmerzensgeld verlangen:ein klassischer Fall für eine private Haftpflichtversicherung - genauwie eine andere Schadenkonstellation: Freunde, die beim Umzugmitanpacken, sind keine Profis. Dass da mal etwas herunterfällt oderbeschädigt wird, ist nicht auszuschließen. Schadenersatz durch dieVersicherung verhindert, dass neben dem Umzugsgut vielleicht auchnoch die Freundschaft in die Brüche geht.Hausrat nicht vergessenSpätestens wenn die ersten Umzugskartons in die neue Wohnungeinziehen, sollte der Hausratversicherer informiert werden. Beilängerer Umzugsdauer besteht meist für zwei MonateVersicherungsschutz für beide Wohnungen. Und falls vorhanden, ziehtselbst der Unterversicherungsschutz mit um. Davon spricht man, wennder Versicherer im Schadenfall nicht prüft, ob eine Unterversicherungbesteht und er bei einem Totalschaden bis zur vereinbartenVersicherungssumme leistet. Doch reicht die Versicherungssumme beimSchadenfall in der neuen Wohnung überhaupt noch aus? Oft werden beimWohnungswechsel neue Möbel oder Geräte angeschafft, die den Wert desHausrats steigen lassen. Selbst bei gleicher Wohnungsgröße ist diealte Versicherungssumme dann vielleicht nicht mehr hoch genug. EinGespräch mit dem Hausratversicherer bringt Klarheit und Sicherheit.Der Elementarschadenschutz zieht zum Beispiel nie mit um. War diesesZusatzangebot mitversichert, muss es nach dem Umzug neu vereinbartwerden.Beim Nachdenken über die Hausratpolice stellen sich noch andereFragen, zum Beispiel ob der Diebstahl des neuen Mountainbikesmitversichert ist. - Was bei Umzügen innerhalb Deutschlands rechtist, muss für Umzüge ins Ausland nicht billig sein. Wie es beigrenzüberschreitenden Umzug um den Versicherungsschutz bestellt ist,sollte mit dem Hausratversicherer vorab besprochen werden.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-22609Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell