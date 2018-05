Damit das Start-up nicht zur Bruchlandung wird

München (ots) - Wer für eine Idee brennt, verliert leichtrechtliche Fallstricke aus dem Blick. Gerade Existenzgründer laufenGefahr, sich ganz auf ihr unternehmerisches Projekt zu konzentrierenund dabei mitunter als lästig empfundene rechtliche und bürokratischeHürden zu unterschätzen. Doch auch diese Hürden können zum Scheiterndes Start-ups führen. Frühzeitig rechtliche Beratung undInformationsangebote in Anspruch zu nehmen, beugt dem vor.Ehe Existenzgründer damit beginnen, ihre Geschäftsidee in die Tatumzusetzen, empfiehlt es sich dringend, sich Gedanken über dieRechtsform des Unternehmens zu machen. Selbst wenn sie ihre Idee oderihr Produkt noch nicht unmittelbar auf dem Markt anbieten, treten siemeist schon im Rechtsverkehr auf: Sie mieten sich beispielsweise inBüroräume oder Coworking Spaces ein, kaufen Material oderSoftwarelizenzen und werben Finanzmittel ein. "Daher sollte gleich zuBeginn einer Existenzgründung ein Unternehmen im rechtlichen Sinne,häufig eine GmbH, gegründet werden", sagt Dr. Florian Meininghaus,Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern, "damit gleich alleRechtsverhältnisse auf dieses Unternehmen laufen und nicht imNachhinein Zuordnungsprobleme entstehen."Bei der Auswahl der richtigen Rechtsform für das Unternehmenunterstützen Notarinnen und Notare. Sie zeigen dieGestaltungsmöglichkeiten auf und beraten zu Vor- und Nachteilen.Ferner entwerfen sie die nötigen Verträge und kümmern sich nach derBeurkundung um die erforderlichen Eintragungen im Handelsregister."Gerade Jungunternehmer mit knapper Liquidität müssen sich nichtscheuen, die Expertise und Erfahrung des Notars in Anspruch zunehmen", so Dr. Meininghaus. "Denn die Beratung ist durch dieBeurkundungsgebühren mit abgegolten - also inklusive."Neben der Unternehmensgründung stellen sich dem Gründer weitererechtliche Fragen: Muss ich ein Gewerbe anmelden? Was will dasFinanzamt von mir wissen? Was habe ich mit der IHK zu tun? Und wiesieht es mit der Krankenversicherung aus? Auch mit diesen Fragenwerden Jungunternehmer nicht alleine gelassen.Unter der Internetadresse www.gruenderagentur.org bietet dieLandesnotarkammer Bayern jetzt ein umfangreiches Informationsangebotfür Unternehmensgründer an. Die Seite gliedert sich in mehrerezentrale Bereiche (etwa Gewerberecht, Steuern, Mitarbeiter,Versicherungen) und gibt für jeden Bereich sowohl einen knappenÜberblick als auch Detailinformationen zu verschiedenenUnterbereichen. Die Gründeragentur der Landesnotarkammer Bayern istzwar auf Bayern konzentriert, die Informationen sind jedoch fürUnternehmer aus allen Teilen Deutschlands hilfreich.Auf der Internetseite finden sich neben allgemeinen Informationenauch anschauliche Beispielsberechnungen etwa fürSozialversicherungsabgaben oder Kosten vonHandelsregistereintragungen. Wertvolle Wegweiser sind darüber hinausLinks zu Behörden (insbesondere soweit Anträge online gestellt werdenkönnen), zu nützlichen Tools (z.B. einem Programm zur Berechnung derLohnsteuer von Angestellten oder einem Kalender mit wichtigensteuerlichen Fristen) und zu weiteren Ansprechpartnern einschließlichder Industrie- und Handelskammern.Auch über die Start-up-Phase hinaus stellen sich vieleRechtsfragen. Hat der Unternehmer eine Familie, wird er sich Gedankenmachen, ob ein Ehevertrag und ein Testament sinnvoll und nötig sind.Wer für Notfälle auch rechtlich vorsorgt, schläft besser: Vollmachtenkönnen sich sowohl für den privaten wie den geschäftlichen Bereichempfehlen. Zu diesen Themen bietet die Gründeragentur ersteInformationen. Bei der Umsetzung unterstützt dann der Notar, derhierzu umfassend berät und die entsprechenden Vertragstexte gestaltetund beurkundet.Pressekontakt:Herr Notarassessor Dr. Claudius EschweyReferat für Öffentlichkeitsarbeit der Landesnotarkammer BayernOttostr. 10/III80333 MünchenTelefon: +49 (0)89 55166-0Telefax: +49 (0)89 55166-234Email: presse@notarkasse.deFalls Sie den Zitatgeber durch einen anderen Experten ersetzenmöchten, beziehen Sie sich bitte auf folgende Namen:Herrn Dr. Carsten Lindner von der Rheinischen Notarkammer,Herrn Dr. Stephan Schneider von der Hamburgischen Notarkammer,Herrn Dr. Carsten Walter von der Notarkammer Baden-Württemberg,Herrn Dr. Andreas Schumacher von der Notarkammer Koblenz,Herrn Dr. Markus Müller von der Notarkammer Pfalz sowieHerrn Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer.Sollten Sie Rückfragen oder Interesse an weiteren Informationen zudiesem Thema haben, freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns unter denoben angegebenen Kontaktdaten in Verbindung setzen.Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite desInformationsdienstes Notar und Recht unter www.notar-recht.deOriginal-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell