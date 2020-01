Köln (ots) - Wenn Dr. Gerd Wirtz in seinen Vorträgen von der "Medizin derZukunft" spricht, dann versetzt er selbst medizinerfahrenes Publikum in Staunen.So radikal selbstverständlich, wie der promovierte Neurophysiologe undMarketing-Fachmann das, was kommen wird, mit dem verquickt, was ist, kann erseine Zuhörer schnell emotional packen. Seine inspirierende Reise in digitaleWelten beginnt mit dem Einchecken in der Arztpraxis mittels eines Body Scanners.Und am Ende steht die Lehre der Medizin weniger für eine experimentelleWissenschaft als für eine fundierte Datenwissenschaft. "Fortschritt ist strengdemokratisch", lautet eine der Thesen von Dr. Gerd Wirtz, "nur mehrheitsfähigeInnovationen werden überleben."Mit seiner Expertise aus Medizin, Digitalisierung und Kommunikation bereicherter hochkarätige Veranstaltungen von Unternehmen wie E.ON, Bayer Vital, Merckle,Roche, Novartis und Teva, der Bethman Bank, Barmenia Versicherung und demDeutschen Ärzteverlag. "Wir müssen uns alle immer wieder neu vor Augen zuführen, wie rasant die digitale Entwicklung voranschreitet. Noch wichtiger istaber, sich zu vergegenwärtigen, welche Chancen sie jedem Einzelnen bietet, vorallem im Hinblick auf die eigene Gesundheit bzw. auf die Gesundheit vonPatienten", so Gerd Wirtz. "Da das Tempo zumeist unsere Vorstellungskraftübersteigt, entwickeln sich schnell düstere Visionen von der Zukunftsmedizin."Sieben Minuten Zeit pro PatientenDass dies seiner Ansicht nach unbegründet ist, legt Gerd Wirtz überzeugend undvor allem kurzweilig in seinen Keynotes dar. Wie umgehen mit dem Umstand, dasssich Hausärzte in den 1970er Jahren durchschnittlich 45 Minuten Zeit für ihrePatienten nehmen konnten, und heute nur noch circa sieben? "Her mit denMaschinen! Her mit KI und Robotern! Damit Medizin wieder menschlicher wird!", sodie Devise von Dr. Gerd Wirtz. Denn, wenn die Möglichkeiten der Digitalisierungfür Routineaufgaben genutzt würden, so sein Fazit, hätten Ärzte wieder mehrFreiräume für das Wesentliche: für die Sprechzeit mit ihren Patienten.Wie das funktionieren kann, macht Gerd Wirtz u.a. im Dialog mit seinem "Kumpel"Pepper deutlich. Der Roboter veranschaulicht, wozu er und seine vielen AlterEgos schon heute in der Lage sind: etwa spielerisch die Gedächtnisleistung vondementen Patienten zu erhalten sowie diese an die Einnahme von Tabletten zuerinnern. Ebenso können sie auf Stimmungen von Gesprächspartnern sozial adäquatreagieren und etwa als Interviewer bei der Erhebung von Diagnosen unterstützen.So macht Gerd Wirtz nicht nur neugierig auf die Medizin der Zukunft, er zeigtauch Wege auf, wie jeder Einzelne die Digitale Medizin für sich persönlich ambesten nutzbar macht, und auf diese Weise die Zukunft der Medizin aktivmitgestalten kann und sollte.Zur Person: Dr. Gerd Wirtz, www.gerdwirtz.de, Jahrgang 1960, gebürtigerAachener, wohnhaft in Köln - Promotion als Neurophysiologe 1987 - Experte fürPharma-Marketing, über 20 Jahre GF der Agentur "face to face GmbH",Live-Kommunikation - Erfolgreich als Moderator, Coach, Kommunikationsberater undKeynote-Speaker - Fortbildungen u.a. zum Kommunikationstrainer; 2018-2019"Speaker Academy der GSA" (Abschluss als Jahrgangsbester)Pressekontakt:Redaktionsbüro Liane Rapp PR & PublizistikLiane RappHeribertweg 13 c42657 SolingenTelefon 0212 - 81 37 29Mobil 0171 - 44 888 10info@redaktionsbuero-liane-rapp.deOriginal-Content von: Dr. Gerd Wirtz, übermittelt durch news aktuell