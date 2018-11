Damit die Kostenfalle nicht zuschnappt: Brennholz statt fossiler Energien

Frankfurt am Main (ots) - Der nächste Winter kommt bestimmt - unddie nächste Heizkostenerhöhung wohl leider auch. Doch wo fossileEnergien wie Öl und Gas immer neue Preissprünge vollziehen, macht derKlassiker unter den Brennstoffen nicht mit: Holz. Dieser ökologischeund nachwachsende Wärmeträger weist seit Jahren konstante Preise auf.Bundesweit liegt dieser zwischen 35 und 45 Euro pro Raummeter fürHolz zur Selbstabholung aus dem Wald. Darauf weist derIndustrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. (HKI) hin.Die Voraussetzung für das kostengünstige und umweltgerechte Heizenmit Holz ist eine moderne Festbrennstoff-Feuerstätte. Diese kannüberall dort angeschlossen werden, wo ein freier Schornsteinzugvorhanden ist. Moderne Feuerstätten heizen dank fortschrittlicherVerbrennungstechnik effizient und schadstoffarm. Speziell an kühlenHerbstabenden oder milden Wintertagen eignen sie sich daher bestensals preisgünstige Zusatzheizung.Brennholz machen lohnt sich: 70 Prozent weniger HeizkostenEin Raummeter Laubholz hat - in Abhängigkeit zur Baumart - denHeizwert von ungefähr 190 Litern Heizöl. Bei einem aktuellenLiterpreis von rund 80 Cent kosten diese rund 150 Euro, während derPreis für einen Raummeter durchschnittlich 40 Euro beträgt. Holzdirekt aus dem Wald ist somit um satte 70 Prozent preiswerter alsangeliefertes Heizöl.Wichtig: Für eine umweltgerechte Verbrennung muss das frische Holzgespalten und an einem vor Witterung geschützten Ort gelagert werden.Wenn die Scheite die optimale Restfeuchte von unter 20 Prozenterreicht haben, können sie als Brennmaterial verwendet werden. DieRestfeuchte kann mit speziellen Messgeräten, die in jedem Baumarkterhältlich sind, gemessen werden.Mit Brennholz vom Handel gute 20 Prozent sparenWer Zeit und Mühe scheut, kann sein Brennholz auch über den Handelbeziehen. Hier liegen die Kosten aktuell zwischen 100 bis 120 Eurofür den Raummeter und sind im direkten Vergleich zu Heizöl - selbstbeim teuersten Preis - immer noch rund 20 Prozent günstiger. BeimKauf im Baumarkt empfiehlt der HKI auf die Herkunft zu achten undausschließlich Holz aus heimischen Wäldern zu wählen, da inDeutschland seit Jahrhunderten eine nachhaltige Fortwirtschaftbetrieben wird. Der regionale Bezug garantiert zudem kurzeTransportwege und sichert Arbeitsplätze vor Ort.Gut zu wissen: Die Verwendung von Brennholz geht auch nicht zuLasten unserer Wälder. Die letzte Bundeswaldinventur desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2017belegt, dass fast ein Drittel der Bundesrepublik mit Wald bedecktist. Dabei ist der Holzvorrat in den letzten zehn Jahren sogar umsieben Prozent angestiegen und hat ein Rekordniveau - wie vor derIndustrialisierung im 18. Jahrhundert - erreicht.Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.de.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell