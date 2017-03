Damit Gelähmte wieder gehen können: Vodafone vernetzt Gehroboter

Hannover (ots) -Vodafone zeigt gemeinsam mit Ekso Bionics den weltweit ersten undeinzigen medizinisch zugelassenen Gehroboter für sowohlQuerschnittsgelähmte als auch Schlaganfallpatienten. DerVodafone-vernetzte Roboter macht es Betroffenen möglich, wiederaufzustehen und zu gehen. Ein Meilenstein, der durch modernsteTechnik und die Vernetzung im Internet der Dinge möglich wird. Dasnachgebaute Nervensystem reagiert auf die Bewegung des Oberkörpersund setzt ein Bein vor das andere. Dabei liest die eingebauteSIM-Karte Bewegungsinformationen direkt aus: Über Mobilfunk werdensie von der Vodafone IoT-Plattform ("Internet of Things") in einegesicherte Cloud gesendet und in Echtzeit synchronisiert. In einemPortal können Therapeuten die Zahl der Schritte, den Zeitraum imaufrechten Gang oder Vitaldaten einsehen. All das hilft, die Therapieunmittelbar anzupassen, die Rehabilitation gezielt zu beeinflussenund die Lebensqualität zu verbessern. Der Case verdeutlicht, wie diefortschreitende Digitalisierung auch den Bereich der Medizinvorantreibt und Patienten bereichert."Wir vernetzen Dinge nicht nur, wir erwecken sie zum Leben", sagtZoltan Bickel, Bereichsleiter Product Management Enterprise beiVodafone. "Damit helfen wir Menschen dabei, Schritt für Schrittwieder gehen zu können.""Es ist ein tolles Gefühl, dank vernetzter Medizintechnik wiederzu stehen und zu gehen", sagt Sebastian Erhardt, der seit einemSportunfall 2012 querschnittsgelähmt ist. "Es tut gut, Menschenwieder auf Augenhöhe zu begegnen."Mit rund 50 Millionen mobil vernetzten Geräten, Maschinen undFahrzeugen weltweit und mehr als 1.400 IoT-Experten ist Vodafone derführende Kommunikationsanbieter im wachstumsstarken Bereich desInternets der Dinge. Konzerne wie Amazon, Audi, Philips undThyssenKrupp setzen bei der Vernetzung ihrer Produkte auf denTelekommunikationskonzern. Im Automobilbereich ist Vodafone weltweitführender IoT-Anbieter.Pressekontakt:Vodafone KommunikationCaren Altpeter+49 211 533 6298+49 211 533 5500caren.altpeter@vodafone.compresse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell